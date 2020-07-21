ФК "Знамя Труда" подписал новый контракт с пострадавшим от удара молнии вратарем

ТАСС, 21 июля. Вратарь футбольного клуба "Знамя Труда" Иван Заборовский, перенесший удар молнии, подписал новый контракт с подмосковной командой. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Орехово-Зуева.

Подробности соглашения не сообщаются. "Знамя Труда" выступает в Олимп - Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) в зоне "Запад".

"Сегодня подписали профессиональный контракт с молодым вратарем Иваном Заборовским. Добро пожаловать в главную команду, Ваня", - говорится в сообщении.

16-летний Заборовский попал в реанимацию после того, как на тренировке 4 июля в него ударила молния. Первую помощь ему оказал тренер команды Антон Басов, который сделал ему искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Футболист был переправлен из Орехово-Зуева в больницу в Люберцы, где был введен в искусственную кому, через несколько дней игрок пришел в себя.