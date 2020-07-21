Власенко будет переизбираться на посты президента трех общероссийских спортивных федераций

МОСКВА, 21 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Алексей Власенко будет переизбираться на посты президента в Федерации синхронного плавания России, в Российской федерации прыжков в воду и в Федерации водного поло России. Об этом он сообщил ТАСС.

Очередные отчетно-выборные конференции в каждой из трех федераций должны пройти до февраля 2021 года.

"Перенос на следующий год Олимпийских игр не отменяет необходимости проведения очередных выборных конференций. Как и положено, они должны проходить раз в четыре года", - сказал Власенко.