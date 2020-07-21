Власенко будет переизбираться на посты президента трех общероссийских спортивных федераций

МОСКВА, 21 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Алексей Власенко будет переизбираться на посты президента в Федерации синхронного плавания России, в Российской федерации прыжков в воду и в Федерации водного поло России. Об этом он сообщил ТАСС.
Очередные отчетно-выборные конференции в каждой из трех федераций должны пройти до февраля 2021 года.
"Перенос на следующий год Олимпийских игр не отменяет необходимости проведения очередных выборных конференций. Как и положено, они должны проходить раз в четыре года", - сказал Власенко.
"Буду участвовать в выборах во всех трех федерациях. На 7 ноября намечены выборы в бюро LEN (Европейской лиги плавания - прим. ТАСС), куда я также намерен переизбираться. После этого пройдут конференции во всех трех федерациях", - добавил он.
Власенко 55 лет. Российскую федерацию прыжков в воду он возглавил в 2010 году, Федерацию синхронного плавания России - в ноябре 2016 года, Федерацию водного поло России - в декабре 2016 года. С 2018 года он является членом исполкома Олимпийского комитета России (ОКР).
Согласно Федеральному закону "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (статья 15 "Устав общероссийской спортивной федерации"), проведение выборов руководителей и (или) руководящих органов общероссийских спортивных федераций по виду или видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр, Паралимпийских игр, должно проходить не менее чем один раз в четыре года. При этом такие выборы должны быть проведены не позднее шести месяцев после дня окончания соответственно Олимпийских игр и Паралимпийских игр.