Бывшего гонщика "Формулы-1" Дзанарди вывели из комы и перевели в реабилитационный центр

19 июня Дзанарди принимал участие в соревнованиях для паралимпийцев в Италии на своем хэндбайке (велосипед с ручным приводом, управляемый без помощи ног - прим. ТАСС). На одном из участков дистанции он столкнулся с грузовиком. Дзанарди получил серьезную травму головы, он был доставлен на вертолете в реанимацию и прооперирован, после чего был помещен в фармакологическую кому.

"Его клиническое состояние и жизненные показатели показывают, что он находится на пути к стабильности, это позволило приостановить действие седативного средства и, следовательно, дало возможность перевести его в учреждение, где он может пройти необходимую нейро-реабилитацию, - сказал Вальтере Джованнини, директор госпиталя в Сиене. - Дзанарди продемонстрировал необычайную силу, которая является ценным даром, она ему понадобится для решения новых задач на пути к выздоровлению".

Дзанарди 53 года, он выступал в чемпионате мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" с 1991 по 1994 год, а также в сезоне-1999. Всего он принял участие в 44 Гран-при, его лучшим результатом в "королевских гонках" является финиш на шестой позиции в гонке бразильского этапа 1993 года. Также итальянец провел четыре сезона в гоночной серии CART, где стал двукратным чемпионом. 15 сентября 2001 года на немецком автодроме "Лаузицринг" во время гонки CART Дзанарди попал в страшную аварию, после которой ему ампутировали обе ноги до колена.

Потеря ног не помешала Дзанарди продолжить выступление в автоспорте. Он принимал участие в этапах мирового турингового чемпионата, а в 2018 году вышел на старт одного этапа гоночной серии DTM. Итальянец является четырехкратным паралимпийским чемпионом в классе ручных велосипедов.