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Летние олимпийские виды спорта

Российские лучники в сентябре выступят в первом после начала пандемии зарубежном турнире

Турнир пройдет 20 сентября в Анталье
Президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 21 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские лучники в сентябре планируют выступить в первом после начала пандемии международном турнире, который пройдет в Турции. Об этом ТАСС рассказал президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев.

Турнир пройдет 20 сентября в Анталье. Турецкий город должен был принять финал Кубка мира, однако его проведение было отменено в связи с пандемией коронавируса.

"20 сентября в Анталье планируется провести турнир, который будет называться "Возвращение стрельбы из лука". Мы планируем принять в нем участие", - сказал Ешеев.

Других международных стартов по стрельбе из лука в 2020 году проводить не планируется.

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