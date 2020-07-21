Российские лучники в сентябре выступят в первом после начала пандемии зарубежном турнире

МОСКВА, 21 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские лучники в сентябре планируют выступить в первом после начала пандемии международном турнире, который пройдет в Турции. Об этом ТАСС рассказал президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев.

Турнир пройдет 20 сентября в Анталье. Турецкий город должен был принять финал Кубка мира, однако его проведение было отменено в связи с пандемией коронавируса.

"20 сентября в Анталье планируется провести турнир, который будет называться "Возвращение стрельбы из лука". Мы планируем принять в нем участие", - сказал Ешеев.

Других международных стартов по стрельбе из лука в 2020 году проводить не планируется.