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Зимние олимпийские виды спорта

Контрольные прокаты российских юниоров не будут отменены после решения по серии Гран-при

Прокаты пройдут в закрытом режиме на базе в Новогорске
Камила Валиева Сергей Бобылев/ТАСС
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Камила Валиева
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не стала отменять прокаты юниорской сборной, несмотря на решение Международного союза конькобежцев (ISU) не проводить в следующем сезоне юниорскую серию Гран-при. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ФФККР Александр Коган.

В понедельник ISU объявил об отмене юниорской серии Гран-при в следующем сезоне. В заявлении организации отмечается, что соревнования могут быть проведены позднее.

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"Отменять прокаты не будем, они определяют не только готовность к соревнованиям. Это этапный контроль за подготовкой спортсменов, все, что у нас запланировано, мы будем пытаться делать в полном объеме, потому что спортсменам необходима эта практика, - сказал Коган. - Они пройдут в закрытом режиме на базе в Новогорске. Юниорские прокаты каждый год проходят по видам - танцы, пары, а затем одиночное катание, в этот раз все будет так же, прокаты завершатся 19 августа выступлениями одиночников".

Юниорский Гран-при проводится с сезона-1997/98. По итогам прошлогоднего финала юниорского Гран-при в женском одиночном катании золотую награду выиграла россиянка Камила Валиева, а Дарья Усачева заняла третье место. Среди мужчин победителем стал японец Сун Сато, второе и третье места заняли россияне Андрей Мозалев и Даниил Самсонов соответственно. В соревновании пар весь пьедестал почета заняли российские фигуристы: первыми стали Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, вторыми - Диана Мухаметзянова и Илья Миронов, третьими - Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, среди танцевальных дуэтов золотые награды завоевали грузины Мария Козакова и Георгий Ревия, россияне Елизавета Шанаева и Девид Нарижный стали обладателями бронзовых медалей.

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Зимние олимпийские виды спорта
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