Контрольные прокаты российских юниоров не будут отменены после решения по серии Гран-при

"Отменять прокаты не будем, они определяют не только готовность к соревнованиям. Это этапный контроль за подготовкой спортсменов, все, что у нас запланировано, мы будем пытаться делать в полном объеме, потому что спортсменам необходима эта практика, - сказал Коган. - Они пройдут в закрытом режиме на базе в Новогорске. Юниорские прокаты каждый год проходят по видам - танцы, пары, а затем одиночное катание, в этот раз все будет так же, прокаты завершатся 19 августа выступлениями одиночников".

Юниорский Гран-при проводится с сезона-1997/98. По итогам прошлогоднего финала юниорского Гран-при в женском одиночном катании золотую награду выиграла россиянка Камила Валиева, а Дарья Усачева заняла третье место. Среди мужчин победителем стал японец Сун Сато, второе и третье места заняли россияне Андрей Мозалев и Даниил Самсонов соответственно. В соревновании пар весь пьедестал почета заняли российские фигуристы: первыми стали Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, вторыми - Диана Мухаметзянова и Илья Миронов, третьими - Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, среди танцевальных дуэтов золотые награды завоевали грузины Мария Козакова и Георгий Ревия, россияне Елизавета Шанаева и Девид Нарижный стали обладателями бронзовых медалей.