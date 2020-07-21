Бывший футболист "Оренбурга" Деспотович подписал контракт с "Рубином"

ТАСС, 21 июля. Сербский нападающий Джордже Деспотович заключил соглашение с футбольным клубом "Рубин". Об этом сообщает пресс-служба казанской команды.

Контракт с 28-летним форвардом подписан на три года. В "Рубине" Депотович будет выступать под девятым номером. Ранее футболист играл за "Оренбургом", контракт с которым истек 1 июля, после чего он покинул клуб.

Деспотович выступал в "Оренбурге" с лета 2018 года, записав на свой счет 14 голов и три голевые передачи в 47 матчах чемпионата России. В сезоне-2019/20 Тинькофф-РПЛ он отличился восемь раз. Помимо "Оренбурга", Деспотович играл за сербские "Сопот", "Црвену Звезду", "Спартак" (Субботица), бельгийский "Локерен", казахстанские "Жетысу", "Кайрат", "Астану" и "Тобол".

После 29 туров "Рубин" занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков.