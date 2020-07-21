Тест на коронавирус Александра Емельяненко перед боем в Сочи дал отрицательный результат

СОЧИ, 21 июля. /ТАСС/. Тест на коронавирус бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко перед поединком с Магомедом Исмаиловым дал отрицательный результат. Об этом ТАСС сообщил представитель организаторов турнира.

Бой Емельяненко - Исмаилов пройдет 24 июля в Сочи. Ранее организаторы поединка объявили, что бой пройдет без зрителей.

Емельяненко прилетел в Сочи 20 июля и при заезде в отель сдал тест на коронавирус.

В активе Емельяненко, выступающего в тяжелом весе, 28 побед, семь поражений и одна ничья в ММА. На счету Исмаилова, который ранее выступал в среднем весе, 13 побед, три поражения и одна ничья.