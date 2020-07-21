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Допинг в спорте

Легкоатлет Шустов подал апелляцию на решение CAS о четырехлетней дисквалификации

Дата ее рассмотрения пока неизвестна
Александр Шустов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Александр Шустов
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Российский прыгун в высоту Александр Шустов, дисквалифицированный Спортивным арбитражным судом (CAS) на четыре года за нарушение антидопинговых правил, не согласен с этим решением и подал апелляцию. Об этом Шустов сообщил ТАСС.

Арбитр CAS признал Шустова нарушившим антидопинговые правила и дисквалифицировал на четыре года (с 5 июня 2020 года). Аннулированию подлежат результаты спортсмена, показанные с 8 июля 2013 года по 7 июля 2017 года. В течение 45 дней спортсмен имел право подать апелляцию в панель арбитров Спортивного арбитражного суда, которая является конечной инстанцией. Срок подачи истекал 21 июля.

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"Апелляция подана в срок. Дата ее рассмотрения пока неизвестна", - сказал Шустов. Ранее спортсмен сообщил ТАСС, что он был дисквалифицирован за участие в неизвестной ему допинговой программе, хотя ни в одной взятой у него пробе не были обнаружены запрещенные вещества.

Шустов является чемпионом Европы (2010), а также бронзовым призером европейского первенства в помещении (2011). В его активе также золотая и серебряная награды чемпионатов России.

В декабре 2016 года Шустов был выбран членом президиума Всероссийской федерации легкой атлетики, но спустя некоторое время приостановил работу в этом органе в связи с тем, что его фамилия значилась списке Ричарда Макларена, занимавшегося расследованием допингового скандала в российском спорте.

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