Панарин номинирован на награду самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ

"Харт Трофи" вручается самому ценному игроку по итогам регулярного чемпионата НХЛ, внесшему наибольший вклад в успехи своей команды. На приз также претендуют лучший бомбардир досрочно завершенного регулярного чемпионата немец Леон Драйзайтль ("Эдмонтон") и канадец Натан Маккиннон ("Колорадо").

ТАСС, 21 июля. Российский форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин вошел в тройку претендентов на приз "Харт Трофи". Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Панарин в регулярном чемпионате провел 69 игр и набрал 95 очков (32 гола + 63 передачи). Россиянин разделил третье место в списке бомбардиров с чешским форвардом "Бостона" Давидом Пастрняком.

Панарин перешел в клуб из Нью-Йорка летом 2019 года из "Коламбуса", став самым высокооплачиваемым российским игроком в лиге, его зарплата составляет около $11,5 млн в год. В общей сложности в НХЛ Панарин провел 391 матч в регулярных чемпионатах, в котором набрал 415 (148+267) очков. Помимо "Коламбуса" и "Рейнджерс", в НХЛ россиянин выступал за "Чикаго". В составе сборной России Панарин стал серебряным призером чемпионата мира (2015), а также дважды выиграл бронзовые награды мировых первенств (2016, 2017).