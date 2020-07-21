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Футбол в России

ФК "Тамбов" сохранил прописку в Российской премьер-лиге на следующий сезон

Во вторник КДК РФС присудил "Сочи" техническое поражение в матче 29-го тура РПЛ с тамбовским клубом за невозможность принять участие в игре

ТАСС, 21 июля. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил "Сочи" техническое поражение в матче 29-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Тамбовов" за невозможность принять участие в игре. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Встреча должна была пройти 16 июля, однако в этот день "Сочи" сообщил о выявлении девяти случаев заражения коронавирусом среди представителей команды. По этой причине клуб не смог выйти на игру с "Тамбовом", а также не сможет сыграть 22 июля в заключительном туре с самарскими "Крыльями Советов".

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"Тамбов", занимающий 14-е место в турнирной таблице РПЛ, по итогам 29 туров набрал 31 очко и стал недосягаем для идущих на 15-й строчке "Крыльев Советов", в активе которых 28 очков. При равенстве очков по итогам последнего тура "Тамбов" будет опережать самарскую команду благодаря лучшей статистике личных встреч.

Волгоградский "Ротор" по итогам сезона-2019/20 занял первое место в досрочно завершенной из-за пандемии коронавируса Олимп - Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и завоевал право в новом сезоне сыграть РПЛ. Подмосковные "Химки" заняли второе место в ФНЛ и также завоевали путевку в РПЛ. Клуб получил лицензию для участия в премьер-лиге, но 17 июня министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заявил ТАСС, что команда в следующем сезоне выступит в ФНЛ.

Окончательное решение по вопросу участия подмосковной команды в РПЛ будет принято в среду. В случае, если "Химки" откажутся от выхода в премьер-лигу, то "Крылья Советов" сохранят прописку в элитном дивизионе чемпионата России. Ранее в ФНЛ вылетел "Оренбург", который по итогам текущего сезона займет последнее место в РПЛ.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит29216263-1769
2Локомотив29159540-2954
3Краснодар291310645-3049
4ЦСКА29138841-2947
5Ростов29129844-4845
6Динамо291181027-2941
7Арсенал291141437-4137
8Уфа29813822-2437
9Спартак291061333-3236
10Рубин298111017-2635
11Урал29981236-5235
12Сочи29891240-3633
13Ахмат297101227-4231
14Тамбов29941637-3931
15Крылья Советов29771530-4028
16Оренбург29661727-5224
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