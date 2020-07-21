ФК "Тамбов" сохранил прописку в Российской премьер-лиге на следующий сезон

Встреча должна была пройти 16 июля, однако в этот день "Сочи" сообщил о выявлении девяти случаев заражения коронавирусом среди представителей команды. По этой причине клуб не смог выйти на игру с "Тамбовом", а также не сможет сыграть 22 июля в заключительном туре с самарскими "Крыльями Советов".

ТАСС, 21 июля. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил "Сочи" техническое поражение в матче 29-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Тамбовов" за невозможность принять участие в игре. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

"Тамбов", занимающий 14-е место в турнирной таблице РПЛ, по итогам 29 туров набрал 31 очко и стал недосягаем для идущих на 15-й строчке "Крыльев Советов", в активе которых 28 очков. При равенстве очков по итогам последнего тура "Тамбов" будет опережать самарскую команду благодаря лучшей статистике личных встреч.

Волгоградский "Ротор" по итогам сезона-2019/20 занял первое место в досрочно завершенной из-за пандемии коронавируса Олимп - Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и завоевал право в новом сезоне сыграть РПЛ. Подмосковные "Химки" заняли второе место в ФНЛ и также завоевали путевку в РПЛ. Клуб получил лицензию для участия в премьер-лиге, но 17 июня министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заявил ТАСС, что команда в следующем сезоне выступит в ФНЛ.

Окончательное решение по вопросу участия подмосковной команды в РПЛ будет принято в среду. В случае, если "Химки" откажутся от выхода в премьер-лигу, то "Крылья Советов" сохранят прописку в элитном дивизионе чемпионата России. Ранее в ФНЛ вылетел "Оренбург", который по итогам текущего сезона займет последнее место в РПЛ.