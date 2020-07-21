ФК "Тамбов" сохранил прописку в Российской премьер-лиге на следующий сезон

ТАСС, 21 июля. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил "Сочи" техническое поражение в матче 29-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Тамбовов" за невозможность принять участие в игре. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
Встреча должна была пройти 16 июля, однако в этот день "Сочи" сообщил о выявлении девяти случаев заражения коронавирусом среди представителей команды. По этой причине клуб не смог выйти на игру с "Тамбовом", а также не сможет сыграть 22 июля в заключительном туре с самарскими "Крыльями Советов".
"Тамбов", занимающий 14-е место в турнирной таблице РПЛ, по итогам 29 туров набрал 31 очко и стал недосягаем для идущих на 15-й строчке "Крыльев Советов", в активе которых 28 очков. При равенстве очков по итогам последнего тура "Тамбов" будет опережать самарскую команду благодаря лучшей статистике личных встреч.
Волгоградский "Ротор" по итогам сезона-2019/20 занял первое место в досрочно завершенной из-за пандемии коронавируса Олимп - Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и завоевал право в новом сезоне сыграть РПЛ. Подмосковные "Химки" заняли второе место в ФНЛ и также завоевали путевку в РПЛ. Клуб получил лицензию для участия в премьер-лиге, но 17 июня министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заявил ТАСС, что команда в следующем сезоне выступит в ФНЛ.
Окончательное решение по вопросу участия подмосковной команды в РПЛ будет принято в среду. В случае, если "Химки" откажутся от выхода в премьер-лигу, то "Крылья Советов" сохранят прописку в элитном дивизионе чемпионата России. Ранее в ФНЛ вылетел "Оренбург", который по итогам текущего сезона займет последнее место в РПЛ.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|29
|21
|6
|2
|63-17
|69
|2
|Локомотив
|29
|15
|9
|5
|40-29
|54
|3
|Краснодар
|29
|13
|10
|6
|45-30
|49
|4
|ЦСКА
|29
|13
|8
|8
|41-29
|47
|5
|Ростов
|29
|12
|9
|8
|44-48
|45
|6
|Динамо
|29
|11
|8
|10
|27-29
|41
|7
|Арсенал
|29
|11
|4
|14
|37-41
|37
|8
|Уфа
|29
|8
|13
|8
|22-24
|37
|9
|Спартак
|29
|10
|6
|13
|33-32
|36
|10
|Рубин
|29
|8
|11
|10
|17-26
|35
|11
|Урал
|29
|9
|8
|12
|36-52
|35
|12
|Сочи
|29
|8
|9
|12
|40-36
|33
|13
|Ахмат
|29
|7
|10
|12
|27-42
|31
|14
|Тамбов
|29
|9
|4
|16
|37-39
|31
|15
|Крылья Советов
|29
|7
|7
|15
|30-40
|28
|16
|Оренбург
|29
|6
|6
|17
|27-52
|24