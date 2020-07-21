Эксперт: Панарин, Драйзайтль и Маккиннон имеют равные шансы получить "Харт Трофи"

"Это достаточно престижная номинация и само попадание в тройку лучших уже говорит о многом, - сказал Кравчук. - Панарин заслуженно вошел в тройку, он показал очень серьезные результаты. Думаю, что все три претендента имеют одинаковые шансы получить приз, фаворита нет".

Панарин перешел в клуб из Нью-Йорка летом 2019 года из "Коламбуса", став самым высокооплачиваемым российским игроком в лиге, его зарплата составляет около $11,5 млн в год. "Я не могу сказать однозначно, что Панарин сейчас сильнейший российский игрок в НХЛ. Заранее трудно было предсказать, что, перейдя в новую команду, он покажет такую игру, так как не всегда получается сразу влиться в коллектив и подстроиться под новую систему игры, создать химию в тройке. Он работал, продвигался вперед, мы ожидали, что он способен дать больший результат, чем в прошлом сезоне", - добавил Кравчук.

По итогам досрочно завершенного регулярного чемпионата Драйзайтль стал лучшим бомбардиром, набрав 110 очков (43 шайбы + 67 передач), Панарин стал третьим с 95 (32+63) очками, Маккиннон - пятым с 93 (35+58) очками.