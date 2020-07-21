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НХЛ

Эксперт: Панарин, Драйзайтль и Маккиннон имеют равные шансы получить "Харт Трофи"

Этот приз вручается самому ценному игроку по итогам регулярного чемпионата НХЛ

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин имеет равные шансы с канадцем Натаном Маккинноном и немцем Леоном Драйзайтлем на получение "Харт Трофи". Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук.

"Харт Трофи" вручается самому ценному игроку по итогам регулярного чемпионата НХЛ, внесшему наибольший вклад в успехи своей команды.

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"Это достаточно престижная номинация и само попадание в тройку лучших уже говорит о многом, - сказал Кравчук. - Панарин заслуженно вошел в тройку, он показал очень серьезные результаты. Думаю, что все три претендента имеют одинаковые шансы получить приз, фаворита нет".

Панарин перешел в клуб из Нью-Йорка летом 2019 года из "Коламбуса", став самым высокооплачиваемым российским игроком в лиге, его зарплата составляет около $11,5 млн в год. "Я не могу сказать однозначно, что Панарин сейчас сильнейший российский игрок в НХЛ. Заранее трудно было предсказать, что, перейдя в новую команду, он покажет такую игру, так как не всегда получается сразу влиться в коллектив и подстроиться под новую систему игры, создать химию в тройке. Он работал, продвигался вперед, мы ожидали, что он способен дать больший результат, чем в прошлом сезоне", - добавил Кравчук.

По итогам досрочно завершенного регулярного чемпионата Драйзайтль стал лучшим бомбардиром, набрав 110 очков (43 шайбы + 67 передач), Панарин стал третьим с 95 (32+63) очками, Маккиннон - пятым с 93 (35+58) очками.

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