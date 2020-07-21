ФК "Спартак" обратился к Кашшаи с просьбой отреагировать на критику судейства

В письме совета директоров клуба отмечается, что в восьми играх после возобновления сезона главные судьи восемь раз пользовались видеоповторами и все восемь раз принимали решения не в пользу "Спартака"

ТАСС, 21 июля. Совет директоров московского "Спартака" обратился с открытым письмом к руководителю департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктору Кашшаи с просьбой отреагировать на критику судейства в российском футболе. Текст письма опубликован на официальном сайте столичной команды. "Полгода назад вы вступили в должность главы департамента судейства Российского футбольного союза, на тот момент у клубов премьер-лиги скопилось большое количество вопросов по судейским решениям и использованию технологии видеоассистента рефери (VAR), - говорится в письме. - Мы надеялись, что с вашим приходом ситуация изменится, но в весенней части сезона "Спартак" регулярно становится объектом спорных ситуаций, количество которых уже приближается к двум десяткам".

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В письме отмечается, что в восьми играх после возобновления сезона главные судьи восемь раз пользовались видеоповторами и все восемь раз принимали решения не в пользу "Спартака" - были отменены четыре гола и один пенальти в пользу московского клуба, засчитан гол в ворота красно-белых и назначен пенальти, еще один гол был отменен в игре с "Тамбовом", где VAR отсутствовал. "Регламент использования VAR - это "серая зона", и его применение главными арбитрами матча неочевидно, просим Леонида Калошина, ответственного за внедрение системы видеоповторов, объяснить, почему арбитры на VAR не прибегают к видеоповторам в случаях ошибочных решений главного судьи матча. К сожалению, детального анализа спорных моментов в матче с "Зенитом" и предыдущих играх представлено не было", - говорится в письме. "Спартак" в письме назвал Кашшаи одним из авторитетнейших арбитров Международной федерации футбола (ФИФА) и отметил, что хотел бы услышать от него всесторонние и подробные комментарии, основанные не на газетных фотографиях и не на частном мнении неназванных европейских судей. "Просим вас ответить нам на поставленные в письме вопросы и отреагировать на критику качества судейства в российском футболе, в частности матчей нашего клуба, которая становится центральной темой в спортивных и общественно-политических СМИ", - говорится в письме.