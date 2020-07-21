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Футбол в России

ФК "Спартак" обратился к Кашшаи с просьбой отреагировать на критику судейства

В письме совета директоров клуба отмечается, что в восьми играх после возобновления сезона главные судьи восемь раз пользовались видеоповторами и все восемь раз принимали решения не в пользу "Спартака"

ТАСС, 21 июля. Совет директоров московского "Спартака" обратился с открытым письмом к руководителю департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктору Кашшаи с просьбой отреагировать на критику судейства в российском футболе. Текст письма опубликован на официальном сайте столичной команды.

"Полгода назад вы вступили в должность главы департамента судейства Российского футбольного союза, на тот момент у клубов премьер-лиги скопилось большое количество вопросов по судейским решениям и использованию технологии видеоассистента рефери (VAR), - говорится в письме. - Мы надеялись, что с вашим приходом ситуация изменится, но в весенней части сезона "Спартак" регулярно становится объектом спорных ситуаций, количество которых уже приближается к двум десяткам".

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В письме отмечается, что в восьми играх после возобновления сезона главные судьи восемь раз пользовались видеоповторами и все восемь раз принимали решения не в пользу "Спартака" - были отменены четыре гола и один пенальти в пользу московского клуба, засчитан гол в ворота красно-белых и назначен пенальти, еще один гол был отменен в игре с "Тамбовом", где VAR отсутствовал.

"Регламент использования VAR - это "серая зона", и его применение главными арбитрами матча неочевидно, просим Леонида Калошина, ответственного за внедрение системы видеоповторов, объяснить, почему арбитры на VAR не прибегают к видеоповторам в случаях ошибочных решений главного судьи матча. К сожалению, детального анализа спорных моментов в матче с "Зенитом" и предыдущих играх представлено не было", - говорится в письме.

"Спартак" в письме назвал Кашшаи одним из авторитетнейших арбитров Международной федерации футбола (ФИФА) и отметил, что хотел бы услышать от него всесторонние и подробные комментарии, основанные не на газетных фотографиях и не на частном мнении неназванных европейских судей. "Просим вас ответить нам на поставленные в письме вопросы и отреагировать на критику качества судейства в российском футболе, в частности матчей нашего клуба, которая становится центральной темой в спортивных и общественно-политических СМИ", - говорится в письме.

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Спорные моменты в матче с "Зенитом"

19 июля "Спартак" в Санкт-Петербурге проиграл "Зениту" в матче 1/2 финала Олимп - Кубка России со счетом 1:2. В этой встрече было принято несколько решений, которые вызвали вопросы у фанатов красно-белых, однако 20 июля Кашшаи заявил, что в них арбитры приняли правильные решения, а оценка судье Сергею Иванову будет снижена за то, что он назначил пенальти в ворота гостей только после вмешательства VAR. 21 июля московский клуб выступил с обращением к болельщикам, в котором отметил, что руководству РФС во главе с Александром Дюковым нужно дать время, чтобы улучшить судейство.

"Спартак" после возобновления сезона одержал две победы в восьми играх, потерпел четыре поражения и дважды сыграл вничью. Красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России перед заключительным, 30-м туром и впервые с 2015 года не сыграют в еврокубках. Владелец "Спартака" Леонид Федун и главный тренер команды Доменико Тедеско часто подвергали критике судейство в матчах с участием красно-белых.

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