Непомнящий обыграл Крамника в матче первого дня шахматного онлайн-турнира Legends of Chess

ТАСС, 21 июля. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий оказался сильнее соотечественника Владимира Крамника в матче первого дня турнира по быстрым шахматам Legends of Chess. Турнир проводится в онлайн-режиме.

Матчи состоят из четырех партий. Если после них счет между шахматистами равный, то проводится так называемый армагеддон - мини-поединок, в котором белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать. Четырех партий российским шахматистам не хватило, чтобы выявить победителя, а в армагеддоне Непомнящий, играя черными фигурами, оказался сильнее Крамника.

В других матчах дня чемпион мира норвежец Магнус Карлсен обыграл Аниша Гири из Нидерландов (3:1), россиянин Петр Свидлер оказался сильнее Вишванатана Ананда из Индии (2,5:1,5), китаец Дин Лижэнь уступил израильтянину Борису Гельфанду (1:3), венгр Петер Леко по итогам армагеддона обыграл украинца Василия Иванчука (3:2).

В среду Непомнящий сыграет Дин Лижэнем, Иванчук - с Гельфандом, Свидлер - с Леко, Карлсен - с Анандом, Крамник - с Гири.

Турнир состоит из двух этапов. В первом вся десятка участников турнира проведет по одному матчу друг с другом. Четверо шахматистов с наибольшим количеством очков выйдут в полуфинал, который пройдет с 31 июля по 2 августа. Финал состоятся с 3 по 5 августа.

Legends of Chess является четвертым турниром в шахматном туре, организованном Карлсеном. Призовой фонд турнира составляет $150 тыс. Общий призовой фонд тура (четыре турнир и Гранд-финал) составляет $1 млн. Победителем первого и третьего турниров стал Карлсен, второй выиграл россиянин Даниил Дубов.