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Мировой футбол

Финал Кубка Греции по футболу перенесен из-за обнаруженной возле стадиона взрывчатки

Новая дата проведения матча будет названа позднее

ТАСС, 21 июля. Финальная игра Кубка Греции по футболу между "Олимпиакосом" и АЕКом перенесена из-за обнаружения взрывчатки у стадиона "Георгиос Камарас" в Афинах. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола Греции.

Встреча изначально была запланирована на 26 июля. Новая дата проведения матча будет названа позднее. Решение о переносе было принято в связи с тем, что организаторы не могут гарантировать безопасность участникам встречи.

"Олимпиакос" ранее стал чемпионом страны. АЕК, главным тренером которого является бывший наставник московского "Спартака" Массимо Каррера, занял третье место.

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