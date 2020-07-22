"Астон Вилла" победила "Арсенал" в матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 22 июля. "Астон Вилла" на своем поле обыграла "Арсенал" в матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.
Единственный мяч в игре забил Трезеге (27-я минута).
"Астон Вилла" не проигрывает третий матч кряду, одержав победу во второй раз. Клуб поднялся на 17-е место в турнирной таблице, набрав 34 очка. "Арсенал" располагается на 10-й строчке, имея в активе 53 очка.
В заключительном, 38-м туре "Астон Вилла" на выезде сыграет с "Вест Хэмом", лондонская команда примет "Уотфорд". Все матчи последнего тура пройдут 26 июля.
В другом матче игрового дня "Манчестер Сити" на выезде разгромил "Уотфорд" со счетом 4:0.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Ливерпуль
|36
|30
|3
|3
|77-29
|93
|2
|Манчестер Сити
|37
|25
|3
|9
|97-35
|78
|3
|Челси
|36
|19
|6
|11
|64-49
|63
|4
|Лестер
|37
|18
|8
|11
|67-39
|62
|5
|Манчестер Юнайтед
|36
|17
|11
|8
|63-35
|62
|6
|Вулверхэмптон
|37
|15
|14
|8
|51-38
|59
|7
|Тоттенхэм
|37
|16
|10
|11
|60-46
|58
|8
|Шеффилд Юнайтед
|37
|14
|12
|11
|38-36
|54
|9
|Бёрнли
|37
|15
|9
|13
|42-48
|54
|10
|Арсенал
|37
|13
|14
|10
|53-46
|53
|11
|Саутгемптон
|37
|14
|7
|16
|48-59
|49
|12
|Эвертон
|37
|13
|10
|14
|43-53
|49
|13
|Ньюкасл
|37
|11
|11
|15
|37-55
|44
|14
|Кристал Пэлас
|37
|11
|9
|17
|30-49
|42
|15
|Брайтон
|37
|8
|14
|15
|37-53
|38
|16
|Вест Хэм
|36
|10
|7
|19
|47-60
|37
|17
|Астон Вилла
|37
|9
|7
|21
|40-66
|34
|18
|Уотфорд
|37
|8
|10
|19
|34-61
|34
|19
|Борнмут
|37
|8
|7
|22
|37-64
|31
|20
|Норвич
|37
|5
|6
|26
|26-70
|21