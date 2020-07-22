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Футбол в Англии

"Астон Вилла" победила "Арсенал" в матче чемпионата Англии по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:0

ТАСС, 22 июля. "Астон Вилла" на своем поле обыграла "Арсенал" в матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч в игре забил Трезеге (27-я минута).

"Астон Вилла" не проигрывает третий матч кряду, одержав победу во второй раз. Клуб поднялся на 17-е место в турнирной таблице, набрав 34 очка. "Арсенал" располагается на 10-й строчке, имея в активе 53 очка.

В заключительном, 38-м туре "Астон Вилла" на выезде сыграет с "Вест Хэмом", лондонская команда примет "Уотфорд". Все матчи последнего тура пройдут 26 июля.

В другом матче игрового дня "Манчестер Сити" на выезде разгромил "Уотфорд" со счетом 4:0.

Чемпионат Англии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Ливерпуль36303377-2993
2Манчестер Сити37253997-3578
3Челси361961164-4963
4Лестер371881167-3962
5Манчестер Юнайтед361711863-3562
6Вулверхэмптон371514851-3859
7Тоттенхэм3716101160-4658
8Шеффилд Юнайтед3714121138-3654
9Бёрнли371591342-4854
10Арсенал3713141053-4653
11Саутгемптон371471648-5949
12Эвертон3713101443-5349
13Ньюкасл3711111537-5544
14Кристал Пэлас371191730-4942
15Брайтон378141537-5338
16Вест Хэм361071947-6037
17Астон Вилла37972140-6634
18Уотфорд378101934-6134
19Борнмут37872237-6431
20Норвич37562626-7021
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