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Футбол в Италии

Дубль Ибрагимовича принес "Милану" победу над "Сассуоло" в матче чемпионата Италии

Встреча завершилась со счетом 2:1

ТАСС, 22 июля. "Милан" на выезде со счетом 2:1 переиграл "Сассуоло" в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу.

В составе победителей дублем отметился Златан Ибрагимович (19-я и 45-я минуты), у проигравших с пенальти отличился Франческо Капуто (42). В компенсированное к первому тайму время полузащитник "Сассуоло" Мехди Бурабия получил вторую желтую карточку и покинул поле. Для 22-летнего голкипера "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы этот матч стал 200-м за клуб.

"Милан" продлил беспроигрышную серию в чемпионате до девяти матчей, одержав семь побед. В турнирной таблице клуб занимает пятое место, набрав 59 очков. "Сассуоло" потерпел поражение впервые за девять игр в первенстве, клуб располагается на восьмой строчке, имея в активе 48 очков. В следующем туре миланский клуб примет "Аталанту" 24 июля, "Сассуоло" днем позднее в гостях сыграет с "Наполи".

В другом матче игрового дня "Аталанта" на своем поле обыграла "Болонью" со счетом 1:0.

Чемпионат Италии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Ювентус34255472-3680
2Аталанта35228595-4474
3Интер34219474-3672
4Лацио34216769-3769
5Милан351781055-4459
6Рома341771063-4658
7Наполи341681055-4556
8Сассуоло351391364-6048
9Верона3411121142-4245
10Болонья3511101448-5843
11Кальяри3410121249-5042
12Фиорентина3410121243-4542
13Сампдория341251745-5641
14Парма341171647-5040
15Торино341141941-6237
16Удинезе34991632-4836
17Дженоа34891742-6433
18Лечче34781942-7629
19Брешия34662232-7124
20СПАЛ34542524-6419
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