Дубль Ибрагимовича принес "Милану" победу над "Сассуоло" в матче чемпионата Италии

ТАСС, 22 июля. "Милан" на выезде со счетом 2:1 переиграл "Сассуоло" в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу.
В составе победителей дублем отметился Златан Ибрагимович (19-я и 45-я минуты), у проигравших с пенальти отличился Франческо Капуто (42). В компенсированное к первому тайму время полузащитник "Сассуоло" Мехди Бурабия получил вторую желтую карточку и покинул поле. Для 22-летнего голкипера "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы этот матч стал 200-м за клуб.
"Милан" продлил беспроигрышную серию в чемпионате до девяти матчей, одержав семь побед. В турнирной таблице клуб занимает пятое место, набрав 59 очков. "Сассуоло" потерпел поражение впервые за девять игр в первенстве, клуб располагается на восьмой строчке, имея в активе 48 очков. В следующем туре миланский клуб примет "Аталанту" 24 июля, "Сассуоло" днем позднее в гостях сыграет с "Наполи".
В другом матче игрового дня "Аталанта" на своем поле обыграла "Болонью" со счетом 1:0.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Ювентус
|34
|25
|5
|4
|72-36
|80
|2
|Аталанта
|35
|22
|8
|5
|95-44
|74
|3
|Интер
|34
|21
|9
|4
|74-36
|72
|4
|Лацио
|34
|21
|6
|7
|69-37
|69
|5
|Милан
|35
|17
|8
|10
|55-44
|59
|6
|Рома
|34
|17
|7
|10
|63-46
|58
|7
|Наполи
|34
|16
|8
|10
|55-45
|56
|8
|Сассуоло
|35
|13
|9
|13
|64-60
|48
|9
|Верона
|34
|11
|12
|11
|42-42
|45
|10
|Болонья
|35
|11
|10
|14
|48-58
|43
|11
|Кальяри
|34
|10
|12
|12
|49-50
|42
|12
|Фиорентина
|34
|10
|12
|12
|43-45
|42
|13
|Сампдория
|34
|12
|5
|17
|45-56
|41
|14
|Парма
|34
|11
|7
|16
|47-50
|40
|15
|Торино
|34
|11
|4
|19
|41-62
|37
|16
|Удинезе
|34
|9
|9
|16
|32-48
|36
|17
|Дженоа
|34
|8
|9
|17
|42-64
|33
|18
|Лечче
|34
|7
|8
|19
|42-76
|29
|19
|Брешия
|34
|6
|6
|22
|32-71
|24
|20
|СПАЛ
|34
|5
|4
|25
|24-64
|19