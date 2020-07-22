Оргкомитет "Токио-2020" не исключает, что Олимпиада может пройти без зрителей

ТОКИО, 22 июля. /ТАСС/. Глава оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори не исключил, что организаторы могут рассмотреть вопрос о проведении Игр без зрителей, если это будет единственным возможным вариантом. Об этом он заявил в опубликованном в среду интервью телеканалу NHK.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" будет сохранено.

"На данный момент мы не рассматриваем вариант с проведением Игр без зрителей. Однако нам необходимо будет задуматься, если это станет единственным возможным сценарием", - сказал он. При этом Мори подчеркнул, что в таком случае "возможна и отмена Игр".

Отвечая на вопрос о планах по сокращению числа зрителей для снижения расходов и предотвращения распространения инфекции, Мори отметил, что это сложная задача, которая требует выработки определенных критериев. В качестве примера он привел вариант проведения Олимпиады, где допуск на спортивные объекты получат только те, кто постоянно проживает в Японии.

В июне оргкомитет Игр в Токио официально выступил за упрощение формата проведения соревнований в следующем году. Планируется, что они будут организованы на основе трех базовых принципов - обеспечение безопасной обстановки, минимизация расходов, необходимая для понимания со стороны жителей Токио, а также упрощение формата проведения Игр с целью сделать их более безопасными.