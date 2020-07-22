{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Италии

"Милан" продлил контракт с главным тренером Пиоли до 2022 года

Специалист руководит командой с осени прошлого года
Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли EPA-EFE/MATTEO BAZZI
Описание
Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли
© EPA-EFE/MATTEO BAZZI

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Итальянский футбольный клуб "Милан" продлил соглашение с главным тренером Стефано Пиоли до 2022 года. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт команды.

Пиоли был назначен на должность в октябре прошлого года. "Милан" за три тура до конца чемпионата гарантировал себе участие в квалификационном раунде Лиги Европы. После 35 матчей клуб занимает пятое место, набрав 59 очков. Беспроигрышная серия команды составляет девять матчей (семь побед, две ничьи).

"Я счастлив и горжусь доверием, которое мне оказывает руководство "Милана". Хочу поблагодарить всех, включая наших болельщиков, которых нам действительно не хватает на стадионе. Наше будущее начинается уже сегодня, мы должны быть сосредоточены и решительны. Если будем работать, то продолжим расти и станем еще более конкурентоспособными", - сказал Пиоли.

Контракт с 54-летним специалистом будет продлен до 2022 года. "Мы всегда говорили, что потребуется некоторое время, чтобы увидеть результаты его работы. Теперь все увидели, что качество и профессионализм всегда окупаются. Стефано является тем самым человеком, который может руководить успешной, молодой и голодной до побед командой", - подчеркнул спортивный директор клуба Паоло Мальдини.

Ранее сообщалось, что с нового сезона "Миланом" будет руководить 62-летний немецкий специалист Ральф Рангник. Он должен был совмещать должность главного тренера с работой техническим директором. Однако стороны не смогли прийти к соглашению.

Перенос Олимпиады в Японии
Оргкомитет "Токио-2020" не исключает, что Олимпиада может пройти без зрителей
В качестве примера глава оргкомитета Ёсиро Мори привел вариант проведения Игр, где допуск на спортивные объекты получат только те, кто постоянно проживает в Японии
Читать полностью