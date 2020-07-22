"Милан" продлил контракт с главным тренером Пиоли до 2022 года

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Итальянский футбольный клуб "Милан" продлил соглашение с главным тренером Стефано Пиоли до 2022 года. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт команды.

Пиоли был назначен на должность в октябре прошлого года. "Милан" за три тура до конца чемпионата гарантировал себе участие в квалификационном раунде Лиги Европы. После 35 матчей клуб занимает пятое место, набрав 59 очков. Беспроигрышная серия команды составляет девять матчей (семь побед, две ничьи).

"Я счастлив и горжусь доверием, которое мне оказывает руководство "Милана". Хочу поблагодарить всех, включая наших болельщиков, которых нам действительно не хватает на стадионе. Наше будущее начинается уже сегодня, мы должны быть сосредоточены и решительны. Если будем работать, то продолжим расти и станем еще более конкурентоспособными", - сказал Пиоли.

Контракт с 54-летним специалистом будет продлен до 2022 года. "Мы всегда говорили, что потребуется некоторое время, чтобы увидеть результаты его работы. Теперь все увидели, что качество и профессионализм всегда окупаются. Стефано является тем самым человеком, который может руководить успешной, молодой и голодной до побед командой", - подчеркнул спортивный директор клуба Паоло Мальдини.

Ранее сообщалось, что с нового сезона "Миланом" будет руководить 62-летний немецкий специалист Ральф Рангник. Он должен был совмещать должность главного тренера с работой техническим директором. Однако стороны не смогли прийти к соглашению.