Мбаппе намерен помочь ПСЖ выиграть как можно больше трофеев в следующем сезоне

ТАСС, 22 июля. Нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе принял решение остаться в команде и помочь ей выиграть как можно больше трофеев в следующем сезоне. Комментарий нападающего приводит издание AS.

Контракт игрока истекает летом 2022 года. Ранее сообщалось, что французский клуб готов отпустить Мбаппе бесплатно после окончания соглашения. Главным претендентом на футболиста является испанский "Реал", который собирался приобрести 21-летнего форварда текущим летом.

"Этот сезон станет для меня уже четвертым в клубе. Я постараюсь помочь команде завоевать как можно больше трофеев. Хочу проявить себя в течение сезона наилучшим образом", - сказал Мбаппе.

Чемпионат Франции был досрочно завершен из-за коронавируса. Мбаппе забил 18 голов в 20 матчах и стал лучшим бомбардиром. Подобное достижение покорилось футболисту второй год подряд, в прошлом сезоне на его счету было 33 гола.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года, до этого форвард играл в "Монако". Он является четырехкратным чемпионом Франции, также футболист по разу завоевал Кубок, Суперкубок Франции и Кубок лиги. В 2017 году нападающий был удостоен награды лучшему молодому игроку Европы - Golden Boy. В составе сборной Франции Мбаппе стал победителем чемпионата мира 2018 года в России.