Панарин отметил, что был удивлен попаданию в тройку претендентов на "Харт Трофи"

Во вторник НХЛ объявила тройку финалистов. Помимо 28-летнего Панарина, на приз также претендуют лучший бомбардир досрочно завершенного регулярного чемпионата немец Леон Драйзайтль ("Эдмонтон") и канадец Натан Маккиннон ("Колорадо"). Эта же тройка ранее была номинирована на "Тед Линдсей Эворд" - приз, вручаемый лучшему игроку сезона по мнению игроков НХЛ. Победитель номинации будет объявлен во время финалов конференций плей-офф НХЛ.

ТАСС, 22 июля. Российский форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин отметил, что был удивлен, когда узнал, что стал претендентом на награду самому ценному игроку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Харт Трофи". Комментарий Панарина приводит пресс-служба лиги.

"Для меня это очень важно, - отметил Панарин. - Я был крайне удивлен и особо не концентрировался на трофеях. Когда закончился сезон, честно говоря, я даже не рассчитывал куда-то номинироваться. Поэтому изумлен, что меня выдвинули и на эту, и на предыдущую номинацию ["Тед Линдсей Эворд"], но это больше хорошая новость для моих родных".

Панарин в регулярном чемпионате провел 69 игр и набрал 95 очков (32 гола + 63 передачи). Россиянин разделил третье место в списке бомбардиров с чешским форвардом "Бостона" Давидом Пастрняком. Панарин может стать первым игроком "Рейнджерс" с сезона-1991/92, который выиграет эту награду, тогда приз получил Марк Мессье.

Панарин перешел в клуб из Нью-Йорка летом 2019 года из "Коламбуса", став самым высокооплачиваемым российским игроком в лиге, его зарплата составляет около $11,5 млн в год. В общей сложности в НХЛ Панарин провел 391 матч в регулярных чемпионатах, в котором набрал 415 (148+267) очков. Помимо "Коламбуса" и "Рейнджерс", в НХЛ россиянин выступал за "Чикаго". В составе сборной России Панарин стал серебряным призером чемпионата мира (2015), а также дважды выиграл бронзовые награды мировых первенств (2016, 2017).

"Харт Трофи" вручается с 1924 года. Чаще всех награду получал канадец Уэйн Гретцки (девять раз). Россияне шесть раз становились обладателями "Харт Трофи": Сергей Федоров (1994), Александр Овечкин (2008, 2009, 2013), Евгений Малкин (2012), Никита Кучеров (2019).