Превосходство "Зенита", коронавирус и вопросы к VAR. Итоги сезона-2019/2020 в РПЛ

Несмотря на то что чемпионская интрига в Тинькофф — Российской премьер-лиге по большому счету умерла еще в декабре прошлого года, сезон-2019/2020 оказался очень событийным. Из-за трехмесячной паузы, вызванной пандемией коронавируса, на выявление чемпиона ушло чуть больше года — 376 дней. Больше времени на определение победителя понадобилось только в переходном сезоне-2011/2012, когда национальное первенство переходило с системы "весна — осень" на действующий сейчас формат "осень — весна". Тогда чемпионат стартовал в марте 2011-го и завершился в мае 2012-го — в общей сложности от первого до последнего матча турнира прошло 428 дней. В обоих случаях титул завоевал петербургский "Зенит". Стабильность и рекорд "Зенита" Успех клуба из Санкт-Петербурга в сезоне-2019/2020 стал историческим — он быстрее всех в российской истории оформил чемпионство. "Золотым" для "Зенита" под руководством главного тренера Сергея Семака стал матч 26-го тура против "Краснодара" (4:2). До сине-бело-голубых завоевать титул за четыре тура до конца чемпионата удавалось только "Спартаку" в сезоне-1993, но тогда в турнире принимали участие не 16, а 18 команд. Красно-белые обеспечили себе итоговую победу "всего лишь" в 30-м туре из 34.

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"Зенит" прошел дистанцию ровно, удерживая лидерство в турнирной таблице на протяжении 22 туров из 30. Помимо петербуржцев по итогам того или иного тура на первой строчке успели побывать всего пять команд — "Крылья Советов" (после первого тура), "Урал" (после второго тура), "Краснодар" (с седьмого по девятый тур), ЦСКА (после 11-го тура) и "Локомотив" (с 12-го по 13-й тур). Вернувшись на первую строчку по итогам 14-го тура, "Зенит" не позволил никому из конкурентов сместить себя с этой позиции. При этом монополия сине-бело-голубых в турнирной таблице была не столь убедительной, как сезоном ранее — тогда петербуржцы на протяжении всех 30 туров сохраняли за собой первую строчку.

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На пути к седьмому титулу чемпиона страны (золото-1984 и шесть чемпионств в российской истории) "Зенит" потерпел всего два поражения, уступив в гостях "Уфе" и "Локомотиву" с одинаковым счетом 0:1. Кроме того, отнять очки у сильнейшего клуба страны удалось "Краснодару" (в Санкт-Петербурге — 1:1), "Ахмату" (дважды, в Санкт-Петербурге и Грозном — 0:0 и 1:1) и ЦСКА (в Санкт-Петербурге — 1:1), а также все тем же "Локомотиву" и "Уфе" (в Санкт-Петербурге — два раза по 0:0). Главными героями сезона стали нападающие Артем Дзюба и Сердар Азмун. Оба забили по 17 мячей, но бомбардирскую гонку выиграл иранец, поскольку он реже отличался с пенальти (один раз против семи у россиянина). Этот дуэт, забив на двоих 34 мяча, стал самым результативным за отдельно взятый сезон в чемпионате России. Ранее это достижение принадлежало все тому же Дзюбе и выступавшему за "Зенит" бразильцу Халку (15 и 17 мячей соответственно). При этом Дзюба во втором сезоне подряд стал лучшим ассистентом РПЛ (в сезоне-2018/2019 на его счету было десять голевых передач, в сезоне-2019/2020 — 13)

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Среди других футболистов в этом составе "Зенита" отдельно стоит отметить пришедшего в клуб прошлым летом из немецкого "Гамбурга" защитника Дугласа Сантоса, который сразу же стал незаменимым и провел в чемпионском сезоне больше времени, чем кто-то другой (2452 минуты в 28 матчах). Другим ярким игроком в составе сине-бело-голубых стал купленный у "Барселоны" бразильский нападающий Малком. Он присоединился к команде по ходу сезона и почти сразу же получил травму, из-за которой пропустил 15 матчей. В оставшихся 12 играх он показал высокий уровень индивидуального мастерства, которое помогало "Зениту" вскрывать насыщенную оборону соперников, забив при этом четыре мяча и отдав одну голевую передачу. В Лигу чемпионов — на багаже Юрия Семина Главным ньюсмейкером РПЛ во время коронавирусной паузы стал московский "Локомотив". Руководство клуба в середине мая не продлило истекающий 31 мая контракт с главным тренером команды Юрием Семиным, один день не дождавшись решения о том, будет ли возобновлен чемпионат России. Об этом было объявлено спустя несколько дней после того, как ему исполнилось 73 года. Генеральный директор столичного клуба Василий Кикнадзе позднее объяснил решение расстаться с опытным специалистом расхождением во взглядах на будущее клуба и желанием войти в новый четырехлетний цикл работы с новым главным тренером.

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Им стал серб Марко Николич, которому 20 июля исполнился 41 год. До прихода в "Локомотив" тренер успел поработать на родине в "Раде", "Войводине" и "Партизане" (чемпион и обладатель Кубка Сербии — 2016/2017), а также в словенской "Олимпии" и венгерском "Фехерваре" (чемпион — 2017/2018 и обладатель национального кубка — 2018/2019). Кикнадзе отмечал, что новый главный тренер железнодорожников работает с прицелом на атаку, а также подчеркивал, что перед ним стоит задача по развитию молодых игроков. Решение расстаться с Семиным было негативно встречено болельщиками "Локомотива", они скептически отнеслись к послужному списку Николича. К возобновлению чемпионата России фанаты клуба подготовили акцию, которая проходила на всех домашних играх команды — в течение первых 20 минут встречи они скандировали кричалки в поддержку бывшего главного тренера, а также призывали Кикнадзе и председателя совета директоров клуба Анатолия Мещерякова уйти с занимаемых постов. После этого фанаты покидали трибуны, но число тех, кто таким образом выражал протест, от матча к матчу уменьшалось.

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В восьми матчах под руководством Николича "Локомотив" сначала одержал две победы, после чего выдал серию из четырех ничьих подряд. Если бы не осечки конкурентов, железнодорожники вполне могли лишиться шансов на попадание в Лигу чемпионов. В итоге ключевой для команды стала игра против ЦСКА, которая завершилась победой со счетом 2:1. Благодаря ей красно-зеленые гарантировали себе участие как минимум в квалификации главного еврокубкового турнира, а после поражения "Краснодара" от "Динамо" получили прямую путевку в групповой этап главного клубного соревнования под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В этих встречах "Локомотив" играл, опираясь на наработки Семина, поскольку у Николича попросту не было времени привить команде свое видение футбола, в который должна играть команда. Второй лигочемпионский шанс "Краснодара" Главной интригой в концовке чемпионата была судьба третьего места и путевки в третий отборочный раунд Лиги чемпионов. На попадание в главный клубный турнир Европы до последнего претендовали "Краснодар" и ЦСКА, набравшие перед 30-м туром 49 и 47 очков соответственно. Фаворитом в этой борьбе выглядел клуб из Краснодара, поскольку в сложившейся ситуации в домашней игре с "Ахматом" все было в его руках. Армейцам же в последнем туре нужно было не только дома обыграть "Тамбов", но и рассчитывать на осечку конкурента.

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После гола Георгия Щенникова в ворота "Тамбова" ЦСКА на протяжении 17 минут в первом тайме в онлайн-таблице занимал третью строчку, пока Маркус Берг не вывел "Краснодар" вперед в игре с "Ахматом". Почти сразу же грозненцы сравняли счет усилиями Одисе Роши, но этот гол был отменен после вмешательства VAR. После перерыва краснодарцы за восемь минут в промежуток с 54-й по 62-ю минуту забили еще три мяча, сняв все вопросы о том, кому в сезоне-2020/21 предстоит представлять Россию в квалификации самого статусного клубного турнира мира. "Краснодар" в третий раз в истории стал бронзовым призером чемпионата России и во второй раз подряд получил шанс пробиться в основную сетку Лиги чемпионов. Первая попытка, в сезоне-2019/20, получилась неудачной. Тогда команда в третьем отборочном раунде по сумме двух матчей прошла португальский "Порту" (0:1 – дома, 3:2 – на выезде), а в раунде плей-офф проиграла греческому "Олимпиакосу" (0:4 – на выезде, 1:2 – дома). Не сумев попасть в групповой турнир Лиги чемпионов, краснодарцы попали в основную сетку Лиги Европы.

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На данный момент известны пять из шести представителей России в еврокубках на сезон-2020/21. Чемпион России "Зенит" и занявший второе место "Локомотив" начнут выступление на международной арене с группового этапа Лиги чемпионов, а "Краснодар", как уже было сказано, с третьего отборочного раунда. Распределение оставшихся команд по стадиям Лиги Европы зависит от исхода финала Олимп – Кубка России, в котором 25 июля в Екатеринбурге "Зенит" сыграет с подмосковными "Химками". Если петербуржцы завоюют этот трофей, ставший четвертым ЦСКА начнет выступление во втором по значимости еврокубке с групповой стадии, "Ростов" – с третьего отборочного раунда, а "Динамо" – со второго раунда квалификации. В том случае, если обладателем Кубка России станут "Химки", они отправятся в основную сетку Лиги Европы, ЦСКА попадет в третий квалификационный раунд турнира, а "Ростов" – во второй. "Спартак" в зоне турбулентности После чемпионского сезона-2016/2017 "Спартак" лихорадит на протяжении трех лет подряд. Итальянский тренер Массимо Каррера, под руководством которого красно-белые впервые с 2001 года выиграли этот трофей, не смог закрепить успех и был отправлен в отставку осенью 2018-го. После недолгого периода работы и.о. наставника команды Рауля Рианчо в клуб был приглашен белорусский специалист Олег Кононов, который проработал меньше года, не сумел добиться результатов и улучшения игры, в связи с чем принял решение подать в отставку осенью 2019-го. При этом он проработал на пять месяцев дольше, чем менеджеры, пригласившие его в клуб (по итогам сезона-2018/2019 Наиль Измайлов ушел с постов вице-президента и генерального директора, а Сергей Родионов — с должности спортивного директора).

У проблем в игре "Спартака" были как субъективные, так и объективные причины. К последним стоит отнести расставание по ходу сезона с шестью игроками из чемпионского состава, среди которых полузащитник Фернандо, а также нападающие Зе Луиш и Луис Адриано. Им на смену в экстренном порядке новым гендиректором Томасом Цорном были куплены молодые Гус Тиль, Алекс Крал, Эсекьель Понсе и Джордан Ларссон; также у дортмундской "Боруссии" был арендован чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Андре Шюррле. Состав обновленной команды формировался на ходу под Кононова, которого прошлой осенью сменил немец Доменико Тедеско. Тренерская чехарда не пошла на пользу новичкам. Из всех легионеров оправдать вложенные в них средства частично удалось Кралу, Понсе и Ларссону, тогда как Тиль, за которого заплатили рекордные для клуба €15 млн, при новом тренере оказался игроком ротации. Шюррле, в свою очередь, из-за травм не смог раскрыть свой потенциал и по итогам сезона завершил карьеру в 29 лет.

Пришедший в "Спартак" в мае 2019-го Цорн не доработал до конца первый сезон в качестве гендиректора. В начале июля совет директоров клуба принял решение отправить его в отставку, а на освободившееся место был приглашен успешный менеджер из "Уфы" Шамиль Газизов. С момента его назначения не прошло и месяца, так что давать оценку его работе время пока не пришло. Пока же остается зафиксировать тот факт, что отсутствие стабильности на таких позициях, как генеральный директор и главный тренер, крайне негативно сказывается на "Спартаке" здесь и сейчас. Возможно, в отдаленной перспективе эти шаги принесут пользу, но в завершившемся сезоне красно-белые показали один из худших результатов за время выступлений в чемпионате России и самый плохой после прихода в клуб в 2004-м нынешнего владельца Леонида Федуна — девятое место. Хуже красно-белые выступили только в сезоне-2003, тогда они финишировали десятыми. Трансферная сага Александра Кокорина С октября 2018 года по май 2019 года нападающий находился под стражей за участие в драках в центре Москвы, на свободу он вышел по УДО в середине сентября прошлого года, не имея на руках контракта с каким-либо клубом, поскольку его соглашение с "Зенитом" истекло несколькими месяцами ранее. Несмотря на это, клуб из Санкт-Петербурга предложил Кокорину однолетний контракт и попытался заявить его для участия в сезоне вне периода регистрации новичков. Получив отказ, сине-бело-голубые были вынуждены отправить форварда набирать форму через тренировочный процесс.

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21 января он сыграл за "Зенит". Сергей Семак доверил Кокорину капитанскую повязку, и тот за 45 минут забил три мяча в ворота катарского "Аль-Увайнаха", отдав одну голевую передачу. При этом за несколько часов до игры было объявлено о переходе нападающего в "Сочи" на правах аренды. Между первым сообщением о сделке и завершением сделки прошел почти месяц, на протяжении которого игрок, его агент, а также руководители клубов давали противоречивые комментарии. Вопрос о переходе Кокорина в клуб из Краснодарского края был закрыт 17 февраля по итогам встречи гендиректора сине-бело-голубых Александра Медведева и владельца сочинцев Бориса Ротенберга. До коронавирусной паузы Кокорин успел провести за "Сочи" четыре матча, в которых забил три мяча и был признан лучшим игроком премьер-лиги в марте. В общей сложности на его счету семь мячей в 10 играх. Тем не менее, вопрос о том, где нападающий продолжит карьеру, остается открытым. Различные варианты, несмотря на скандальное прошлое, у форварда точно будут. Рекорд, о котором лучше не вспоминать Три из семи мячей в составе "Сочи" Александр Кокорин забил в самом резонансном матче сезона — против "Ростова". Ожидалось, что 19 июня в Сочи нападающий выйдет на поле против друга Павла Мамаева, который также был участником драк в октябре 2018-го. Однако коронавирус внес коррективы — у шести игроков основного состава ростовского клуба была обнаружена инфекция, из-за чего вся команда была вынуждена сесть на двухнедельный карантин. В сложившейся ситуации "Сочи" не пошел навстречу "Ростову" и отказался переносить игру на более позднюю дату.

У дончан было два варианта — согласиться на техническое поражение или выставить на поле команду, собранную из игроков клубной академии. Они выбрали второй — в заявку на матч против "Сочи" попали футболисты в возрасте от 16 до 19 лет. Этот состав стал самым молодым в истории РПЛ. 17-летний полузащитник гостей Роман Романов открыл счет в матче уже на первой минуте игры, однако в оставшееся время сочинцы ответили десятью голами. При этом счет мог быть крупнее, если бы не вратарь "Ростова" Денис Попов, отразивший пенальти в исполнении Антона Заболотного и установивший рекорд премьер-лиги по числу сейвов (15 ударов в створ ворот). Победа с разницей в девять голов не стала уникальной для чемпионатов России — в 2000 году "Локомотив" разгромил "Уралан" из Элисты (9:0). Но до "Сочи" десять мячей не забивала ни одна команда в истории российских первенств высшего дивизиона. Кроме того, в матче был повторен рекорд по общему количеству голов — в 1992 году 11 мячей было забито во встрече между московским "Асмаралом" и петербургским "Зенитом" (8:3). Непоследовательность РПЛ после рестарта Через десять дней после сообщений о заражении коронавирусом игроков "Ростова" клуб получил разрешение выставить на матч против "Арсенала" (2:1) игроков, чьи тесты на инфекцию в течение длительного времени показывали отрицательный результат. Таким образом, основной состав команды из Ростова-на-Дону пропустил всего один матч, но из-за карантина игроки подошли к оставшимся встречам не в лучшей форме. Это не могло не сказаться на результатах команды — четыре ничьих и два поражение в оставшихся до конца чемпионата матчах. В том числе из-за этого "Ростов" не смог в полную силу бороться за место в еврокубках, став пятым (в сезоне-2020/2021 команда сыграет в квалификации Лиги Европы).

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Заражение игроков "Ростова" коронавирусом стало первым, но не последним в РПЛ после возобновления сезона. В "Динамо" инфекция была выявлена перед первой игрой летнего отрезка сезона. "Краснодар", с которым предстояло встретиться бело-голубым, согласился перенести матч на 19 июля. Состоявшаяся почти на месяц позже запланированного игра завершилась победой московской команды со счетом 2:0. Как и в случае с "Ростовом", в 24-м туре "Динамо" получило разрешение выставить на игру здоровых игроков основного состава (матч с ЦСКА завершился вничью — 0:0). Гораздо серьезнее от коронавируса пострадал "Оренбург". Команда проиграла "Локомотиву" (0:1), а по возвращении в Оренбург у нескольких игроков и сотрудников клуба был выявлен коронавирус. Клуб не смог по примеру "Ростова" выставить на матчи против "Урала" и "Краснодара" молодежный состав, а также не получил разрешение от Роспотребнадзора на допуск к двум домашним играм футболистов с отрицательными тестами, в результате чего Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил ему два технических поражения. За тур до завершения чемпионата команда из Оренбурга лишилась шансов на сохранение места в премьер-лиге.

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"Сочи" в концовке сезона сам оказался в качестве пострадавшего. У нескольких представителей клуба был выявлен коронавирус, из-за чего команде присудили техническое поражение в игре 29-го тура с "Тамбовом". Аналогичное решение с очень высокой долей вероятности будет принято и в отношении матча 30-го тура против "Крыльев Советов". При этом два "технаря" не угрожают будущему команды в премьер-лиге, поскольку "Сочи" досрочно обеспечил себе место в РПЛ на следующий сезон. Отсутствие единой логики в принятии решений по сходным случаям вызывает вопросы как у болельщиков, так и у специалистов. Так, главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в середине июля в эфире YouTube-канала РПЛ назвал ненормальным чемпионат России. Он отметил, что преимущество получают команды, которым удается договориться с местным Роспотребнадзором, а некоторые и вовсе скрывают больных футболистов. На основе этого заявления федеральный Роспотребнадзор обратился в РФС, а на следующий день комитет по этике организации оштрафовал Карпина на 100 тыс. рублей с вынесением ему замечания. Учитывая накопившийся опыт, остается надеяться на то, что "коронавирусный" регламент на сезон-2020/2021 будет составлен более тщательно и из него будут исключены пункты, которые могут поставить клубы в неравное положение. Клубы-дебютанты пришлись в РПЛ ко двору За 18 сезонов, в которых из второго по силе дивизиона отечественного футбола в элиту в разное время поднималось от двух до четырех клубов (в зависимости от результатов стыковых матчей), был зафиксирован только один случай, когда оба клуба, поднявшиеся из Футбольной национальной лиги, продержались в премьер-лиге год и вылетели — в сезоне-2012/2013 саранская "Мордовия" и владикавказская "Алания" оказались неконкурентоспособными на уровне высшего дивизиона.

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Чаще всего, десять раз, прописку в премьер-лиге сохраняла только одна из команд, поднявшихся из ФНЛ. Еще шесть раз в элите задерживались два клуба, которые поднялись в высшую лигу, но ранее уже выступали на таком уровне. Сезон-2019/2020 стал уникальным, поскольку сразу две команды, для которых это было первое выступление в премьер-лиге, сумели остаться на следующий сезон. Этими дебютантами стали "Сочи" и "Тамбов", которые заняли 12-е и 14-е места в турнирной таблице РПЛ. В случае с командой из Краснодарского края этот успех во многом обусловлен финансовыми возможностями владельца клуба Бориса Ротенберга, который собрал опытных игроков — выступавших за сборную России вратаря Сослана Джанаева, защитника Ивана Новосельцева, нападающих Антона Заболотного и Кокорина, а также других футболистов, не первый год играющих на высшем уровне. "Тамбов" же стал примером грамотного менеджмента. Клуб со скромным бюджетом сумел собрать команду, которая под руководством тренера, а в прошлом игрока тамбовского "Спартака" Сергея Первушина не уходила в глухую оборону и старалась играть в атаку. Неожиданные герои сезона Тот факт, что первую и вторкю строчки в списке лучших бомбардиров чемпионата занимают форварды "Зенита" Сердар Азмун и Артем Дзюба, вряд ли может кого-то удивить. Тем интереснее видеть в качестве их ближайшего преследователя не самого забивного игрока сезона-2018/2019 Федора Чалова из ЦСКА, а 33-летнего форварда тульского "Арсенала" Евгения Луценко. Возрастной игрок из команды-середняка не просто провел лучший сезон в карьере, забив 15 мячей, но сделал это, ни разу не исполнив пенальти. При этом он обновил рекорд чемпионата по количеству голов, забитых головой. На счету нападающего, успевшего в разные годы поиграть за московское "Торпедо", "Ростов", "Мордовию" и "Динамо", таких мячей девять. Ранее это достижение делили между собой Артем Дзюба (дважды), Александр Бухаров и Сейду Думбия (по семь мячей).

Еще одним героем стал четвертый бомбардир РПЛ Александр Соболев из "Спартака" (12 голов, два из них с пенальти), который делит эту позицию с атакующим полузащитником ЦСКА Николой Влашичем. Если об уровне хорвата многое стало понятно еще в сезоне-2018/2019, то игра россиянина, которому в марте исполнилось 23 года, стала открытием. Десять из 12 мячей он забил, выступая за "Крылья Советов", после чего последовало приглашение в "Спартак". Сначала красно-белые арендовали игрока у самарцев до конца сезона, но не стали дожидаться завершения чемпионата и подписали с ним полноценный контракт. За московский клуб в РПЛ он забил всего дважды, но голов могло быть вдвое больше, если бы судьи после вмешательства системы видеоассистента рефери (VAR) не отменили его мячи в ворота "Уфы" и "Тамбова". Первый год работы VAR в премьер-лиге Ключевым технологическим новшеством сезона стало внедрение VAR. Технология дебютировала в российском футболе еще весной 2019-го во время игр Кубка России и стыковых матчей за право сыграть в РПЛ, но в чемпионате она начала использоваться только прошлым летом. Запуск системы проводился постепенно — до зимней паузы количество игр с VAR постепенно увеличивалось с одной встречи до трех. При этом видеоарбитры работали на матчах из специально оборудованных фургонов.

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В 2020 году в Москве был открыт стационарный VAR-центр, что позволило использовать систему на всех матчах каждого тура. При этом существовало ограничение по количеству игр с приминением этой технологией в день — не больше четырех. Из-за пандемии коронавируса возникла необходимость увеличения плотности календаря, что привело к проведению нескольких игр без VAR. Впрочем, в 30-м туре система была задействована на всех матчах. В преддверии заключительного тура чемпионата России руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи подвел итоги работы VAR в этом сезоне. Он отметил, что с пониманием относится к тому, если та или иная команда недовольна работой арбитров. Вместе с тем он подчеркнул, что после внедрения технологии количество ошибок рефери стало снижаться. По его словам, теперь перед судьями стоит задача попытаться сократить время просмотра спорных моментов. Андрей Михайлов