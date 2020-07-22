Зубов готов рассмотреть предложения по работе тренером по окончании контракта с "Далласом"

МОСКВА, 22 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Советник генерального менеджера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас" Сергей Зубов сообщил, что готов рассмотреть предложения, в том числе и по тренерской работе, по окончании контракта с клубом. Об этом он рассказал ТАСС.

С марта 2017 года по октябрь 2019 года Зубов был главным тренером клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сочи". Ранее он был главным тренером СКА, входил в тренерский штаб ЦСКА.

"У меня контракт с "Далласом" рассчитан до конца сезона с возможностью продления, а дальше будет видно. Это нормально, когда ты хочешь расти, и если будут предложения, я их буду рассматривать. Было несколько предложений, они на данный момент меня не устроили", - сказал Зубов.

"Даллас" примет участие в розыгрыше Кубка Стэнли, который начнется 1 августа в Эдмонтоне и Торонто. "Последние несколько дней команда готовится. Я до конца не знаю, смогу ли поехать в Эдмонтон, там повышенные меры безопасности, должно быть от каждой команды определенное количество людей. Мы сделали запрос в НХЛ на предмет увеличения квоты, пока ответа нет, так как все очень строго, и все-таки безопасность людей на первом месте", - отметил он.

Зубов является двукратным олимпийским чемпионом, обладателем Кубка Стэнли в 1994 и 1999 годах, членом Зала хоккейной славы.