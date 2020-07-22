Путин отметил просветительскую и образовательную задачу Международного дня бокса

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил участников и гостей мероприятий, посвященных Международному дню бокса. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"Этот масштабный фестиваль уже прочно вошел в календарь физкультурных мероприятий России, вовлек в свою орбиту многочисленных энтузиастов, - подчеркнул президент. - Его популярность - яркое свидетельство того, что массовый спорт в нашей стране на подъеме и с каждым годом обретает все больше сторонников".

Путин отметил важность того, что, несмотря на ситуацию, связанную с распространением коронавируса, мероприятия по случаю праздника пройдут "благодаря инициативности и творческому подходу организаторов, поддержке СМИ, интернет-площадок".

"Уверен, что нынешний, современный онлайн-формат позволит в полной мере реализовать просветительскую, образовательную задачу вашего фестиваля, а значит, привлечь к боксу, его истории и современному развитию интерес самой широкой общественности", - добавил он.

Международный день бокса проходит 22 июля в онлайн-формате. В течение всего дня на официальной странице Федерации бокса России в социальной сети "ВКонтакте" будет организован показ самых значимых моментов в отечественном боксе за прошедший год, а также будут осуществляться прямые эфиры с участием известных боксеров и спортивных деятелей. Отмечается, что 22 июля будет организован флешмоб, который будет проходить под хештегом #boxingeverywhere - спортсмены будут боксировать с тенью на фоне достопримечательностей своих городов, передавая эстафету атлетам из других государств.