ОКР: РУСАДА, заявляя о несогласии с итогами аудита, пытается отвлечь внимание от фактов

"Комментарии, которые содержатся в опубликованном накануне документе под названием "Доводы РАА "РУСАДА" по отчету ООО "Финэкспертиза" и их обоснованная аргументация", с точки зрения Олимпийского комитета России как учредителя РАА "РУСАДА" являются очередной попыткой отвлечь внимание от фактов и сути рассматриваемых несоответствий. Авторы данного документа ставят под сомнение профессиональный уровень ООО "Финэкспертиза", прямо обвиняют ее сотрудников в тенденциозности и предвзятости. Однако в своем письме в адрес ОКР от 4 июля 2019 года генеральный директор РАА "РУСАДА" Юрий Ганус сам предложил Олимпийскому комитету России рассмотреть возможность привлечения одной из компаний, входящих в сеть "Финэкспертиза", для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности РАА "РУСАДА", - говорится в заявлении ОКР.

ТАСС, 22 июля. Заявление Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о несогласии с результатами аудита финансово-хозяйственной деятельности, который выполнен компанией "Финэкспертиза", является очередной попыткой отвлечь внимание от фактов несоответствий. Об этом сообщается в заявлении службы информации Олимпийского комитета России (ОКР).

ОКР также обратил внимание на то, что РУСАДА не опровергло фальсификации подписей на документах с контрагентами и "другие не менее показательные факты", а также указал на противоречие в заявлениях генерального директора агентства Юрия Гануса о доверии к компании "Финэкспертиза", выполнявшей проверку, и удивительно острую реакцию руководства РУСАДА на указанные в отчете проблемы.

В то же время ОКР убежден, что аудит выполнен в полном соответствии с требованиями международных стандартов. В отчете "Финэкспертизы" не содержится никаких обвинений, но обозначены сомнительные по оценке аудиторов моменты". ОКР подчеркивает, что финансово-хозяйственная проверка не имеет отношения к операционной деятельности РУСАДА (к антидопинговой работе).

Аудит деятельности за 2018 и 2019 годы был инициирован учредителями РУСАДА (ОКР и Паралимпийским комитетом России) и проведен в марте-апреле 2020 года. Он был выполнен в связи с нарушением со стороны генерального директора РУСАДА Юрия Гануса установленной процедуры выбора аудиторской компании для анализа отчетности за 2018 год. Президент ОКР Станислав Поздняков подтвердил, что проверка выявила ряд существенных нарушений в финансовой деятельности РУСАДА. Позднее РУСАДА опубликовало заявление, в котором выразило несогласие с результатами аудита.

В настоящий момент ОКР ждет оценки аудита со стороны наблюдательного совета РУСАДА, который должен вынести дальнейшие рекомендации. На пресс-подходе 13 июля Поздняков напомнил, что ограничение полномочий генерального директора является исключительной компетенцией общего собрания учредителей РУСАДА по рекомендации наблюдательного совета, который должен собраться в течение десяти рабочих дней после объявления о созыве.