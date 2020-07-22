Матчи футбольных еврокубков будут проходить без зрителей до дальнейших распоряжений

ТАСС, 22 июля. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что еврокубковые матчи во избежании дополнительных рисков будут проводиться без зрителей до дальнейших распоряжений. Комментарий Чеферина приводит "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу УЕФА. Сезон-2019/20 в Лиге чемпионов и Лиге Европы приостановлен из-за пандемии коронавируса. Турниры будут возобновлены в августе. На вопрос, были ли сомнения, что еврокубки удастся доиграть, Чеферин дал утвердительный ответ. "Верил в это с самого начала. Надо быть оптимистом и, если случается нечто, как этот кризис, нужно иметь план действий, - заявил Чеферин. - До дальнейших распоряжений мы будем проводить матчи без зрителей, рисковать не будем".

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"Основное внимание, конечно, уделено элитным турнирам. Но очевидно, что жизненно важным элементом нашей миссии всегда будет развитие футбола на массовом уровне. В условиях новых медицинских протоколов и предписаний в первую очередь важно, чтобы никто не подвергал себя ненужным рискам. Мы должны быть особенно осторожны там, где дело касается детей", - добавил Чеферин. 10 июля прошла жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов - оставшиеся матчи плей-офф, за исключением несыгранных ответных встреч 1/8 финала, пройдут в формате "Финала восьми" в Лиссабоне. Ответные матчи 1/8 финала пройдут на полях номинальных хозяев 7-8 августа. 12-15 августа пройдут четвертьфиналы, 18-19 августа - полуфиналы, финал запланирован на 23 августа на стадионе "Эштадиу да Луш". В первом четвертьфинале победитель противостояния между английским "Манчестер Сити" и испанским "Реалом" (первый матч - 2:1) встретится с сильнейшим в паре "Ювентус" (Италия) - "Лион" (Франция) (первый матч - 0:1), во втором четвертьфинале немецкий "Лейпциг" сыграет с испанским "Атлетико", в третьем испанская "Барселона" или итальянский "Наполи" (первый матч - 1:1) сыграет с германской "Баварией" или английским "Челси" (первый матч - 3:0), а в четвертом итальянская "Аталанта" встретится с французским "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ). В первом полуфинале встретятся победители первого и третьего четвертьфиналов, во втором - победители второго и четвертого четвертьфиналов. В финале номинальным хозяином будет победитель второго полуфинала. Жеребьевка Лиги Европы По итогам жеребьевки определены пары четвертьфиналов и в Лиге Европы.

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