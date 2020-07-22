Умер олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Победитель зимних Олимпийских игр 1976 года в составе сборной СССР по хоккею Александр Гусев умер в возрасте 73 лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе московского ЦСКА.

"Да, он скончался", - сообщили в пресс-службе.

"Прежде чем дебютировать в составе ЦСКА, воспитанник армейской школы вместе с Валерием Харламовым играл в "Звезде" из Чебаркуля. Александр Гусев отличался великолепным катанием, чувством первого паса и прекрасным броском. Он неоднократно входил в список лучших игроков сезона. О дате и месте проведения прощания с Александром Владимировичем будет сообщено позднее", - добавляется в заявлении пресс-службы армейцев на официальном сайте.

Соболезнования в связи со смертью Гусева выразила Федерация хоккея России (ФХР). "ФХР выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Владимировича в связи с тяжелой утратой. В памяти всех он навеки останется яркой и талантливой личностью", - говорится в заявлении пресс-службы ФХР.

Гусев выступал на позиции защитника. Помимо победы на Олимпиаде, он дважды выигрывал чемпионаты мира (1973, 1974), а также становился серебряным (1972) и бронзовым (1977) призером мировых первенств. Также в составе советской сборной он принимал участие в Суперсерии между сборными СССР и Канады 1972 года и в Кубке Канады 1976 года.

Выступая за ЦСКА с 1968 по 1978 год, Гусев стал семикратным чемпионом СССР, трижды завоевал серебряные награды турнира и три раза выиграл Кубок СССР. В составе армейцев Гусев провел 313 матчей, в которых забросил 64 шайбы. Помимо московской команды, он играл за ленинградский СКА, тверской СКА МВО и "Звезду". По завершении карьеры игрока Гусев в течение шести лет возглавлял СКА МВО, выступал на ветеранских турнирах в составе команды "Легенды хоккея СССР".