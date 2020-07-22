Большинство федераций России по летним олимпийским видам должны провести выборы до ОИ

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Большинство общероссийских федераций по летним олимпийским видам спорта должны провести свои выборные конференции, не дожидаясь окончания Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщили ТАСС в Олимпийском комитете России (ОКР).
Согласно Федеральному закону "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (статья 15 "Устав общероссийской спортивной федерации"), проведение выборов руководителей и (или) руководящих органов общероссийских спортивных федераций по виду или видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр и Паралимпийских игр, должно проходить не менее чем один раз в четыре года. При этом такие выборы полагается провести не позднее шести месяцев после дня окончания соответственно Олимпийских игр и Паралимпийских игр.
"У большинства летних федераций по олимпийским видам спорта в период до февраля 2021 года истечет четырехлетний срок полномочий. С момента его истечения органы федераций становятся нелегитимными. Для, того, чтобы были основания для переноса выборов на период после Олимпиады в Токио, необходимо внесение соответствующих поправок в федеральный закон о спорте", - отметил собеседник ТАСС.
Шесть федераций могут подождать с выборами до Олимпиады в Токио, 34 - нет
Провести выборы после окончания Олимпийских игр в Токио (после 8 августа 2021 года) и соблюсти одновременно условие закона о спорте (выборные конференции должны проходить не менее чем один раз в четыре года) сейчас могут только шесть федераций, избравших себе руководство значительно позже остальных (в сентябре 2017 года и позднее).
Так, 30 сентября 2017 года был избран высший совет Федерации регби России. Выборы руководства Российского футбольного союза прошли 22 февраля 2019 года (президентом избран Александр Дюков), Всероссийской федерации легкой атлетики - 28 февраля 2020 года (Евгений Юрченко). После ухода Юрченко со своего поста федерацией как минимум до окончания Игр в Токио может руководить исполняющий обязанности президента.
Другими федерациями, которые теперь имеют возможность автоматически отложить выборы своего руководства, являются Федерация хоккея на траве России (выборная конференция 25 февраля 2020 года избрала главой Андрея Кананина), Федерация софтбола России (4 февраля 2018 года президентом был избран Вячеслав Смагин) и Федерация серфинга России (в конце 2017 года вместо Сергея Расшиваева главой организации был избран Андрей Кнаус).
Остальные 34 общероссийские федерации по летним олимпийским видам спорта, в которых выборы состоялись в течение шести месяцев после окончания Игр-2016, согласно своим уставам, должны провести отчетно-выборные конференции в период с августа 2020 года по начало февраля 2021 года (в течение четырех лет после проведения последних выборов своего руководства). Исключение составит только Федерация бейсбола России, которая избрала себе новое руководство в апреле 2017 года и может отложить новые выборы до весны.
Первой выборы 20 августа проведет Российская федерация баскетбола.