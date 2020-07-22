Большинство федераций России по летним олимпийским видам должны провести выборы до ОИ

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Большинство общероссийских федераций по летним олимпийским видам спорта должны провести свои выборные конференции, не дожидаясь окончания Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщили ТАСС в Олимпийском комитете России (ОКР).

Согласно Федеральному закону "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (статья 15 "Устав общероссийской спортивной федерации"), проведение выборов руководителей и (или) руководящих органов общероссийских спортивных федераций по виду или видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр и Паралимпийских игр, должно проходить не менее чем один раз в четыре года. При этом такие выборы полагается провести не позднее шести месяцев после дня окончания соответственно Олимпийских игр и Паралимпийских игр.

"У большинства летних федераций по олимпийским видам спорта в период до февраля 2021 года истечет четырехлетний срок полномочий. С момента его истечения органы федераций становятся нелегитимными. Для, того, чтобы были основания для переноса выборов на период после Олимпиады в Токио, необходимо внесение соответствующих поправок в федеральный закон о спорте", - отметил собеседник ТАСС.

Шесть федераций могут подождать с выборами до Олимпиады в Токио, 34 - нет

Провести выборы после окончания Олимпийских игр в Токио (после 8 августа 2021 года) и соблюсти одновременно условие закона о спорте (выборные конференции должны проходить не менее чем один раз в четыре года) сейчас могут только шесть федераций, избравших себе руководство значительно позже остальных (в сентябре 2017 года и позднее).

Так, 30 сентября 2017 года был избран высший совет Федерации регби России. Выборы руководства Российского футбольного союза прошли 22 февраля 2019 года (президентом избран Александр Дюков), Всероссийской федерации легкой атлетики - 28 февраля 2020 года (Евгений Юрченко). После ухода Юрченко со своего поста федерацией как минимум до окончания Игр в Токио может руководить исполняющий обязанности президента.