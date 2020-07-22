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Футбол в России

"Химки" примут участие в сезоне-2020/21 Российской премьер-лиги

Министр спорта Московской области Роман Терюшков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Министр спорта Московской области Роман Терюшков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Подмосковный футбольный клуб "Химки" в сезоне-2020/21 сыграет в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом ТАСС сообщил министр спорта Московской области Роман Терюшков.

По итогам досрочно завершившегося сезона-2019/20 первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Химки" заняли второе место в турнирной таблице, которое позволило подмосковному клубу выйти в РПЛ.

"Играем в РПЛ, ребята заслужили", - сказал Терюшков. 

Таким образом, РПЛ покинут самарские "Крылья Советов" и "Оренбург". Помимо "Химок", из ФНЛ в РПЛ вышел волгоградский "Ротор".

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