Тест Исмаилова перед боем с Емельяненко дал отрицательный результат на коронавирус

СОЧИ, 22 июля. /ТАСС/. Российский боец Магомед Исмаилов сдал тест на коронавирус перед боем с Александром Емельяненко, который показал отрицательный результат. Об этом ТАСС сообщил представитель организаторов турнира.

Ранее Емельяненко также прошел тестирование на коронавирус, результат оказался отрицательным.

"Исмаилов сдал тест. Результат отрицательный", - сказал собеседник агентства.

В активе 38-летнего Емельяненко, выступающего в тяжелом весе, 28 побед, семь поражений и одна ничья в смешанных единоборствах (ММА). На счету 34-летнего Исмаилова, который ранее выступал в среднем весе, 13 побед, три поражения и одна ничья.

Бой на турнире АСА 107, который проводит организация Absolut Championship Akhmat, пройдет 24 июля без зрителей в Сочи.