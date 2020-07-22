Чемпионат России по тяжелой атлетике в Грозном пройдет в августе, несмотря на ограничения

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Чемпионат России по тяжелой атлетике, который запланирован в Грозном с 18 по 23 августа, должен пройти в эти сроки, несмотря на появившуюся информацию об усилении противодействия распространению коронавирусной инфекции в Чеченской Республике. Об этом сообщил ТАСС генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Кишкин.

Начальник регионального управления ГИБДД Идрис Черхигов сообщил в середине июля о том, что оперативным штабом по противодействию распространения коронавирусной инфекции принято решение о временном запрете въезда на территорию Чечни гостям и туристам. Данная мера принята для предупреждения распространения вирусной инфекции в регионе и сохранения жизни и здоровья граждан. Черхигов подчеркнул, что открытие курортного сезона для туристов и гостей может спровоцировать вспышку заболеваемости.

"После появления этой информации нам начали звонить представители региональных федераций, которые сейчас готовятся привезти своих спортсменов в Грозный. Мы в свою очередь связались с руководством Минспорта Чеченской Республики, где нам сказали, что никаких препятствий для проведения чемпионата России нет. В настоящее время подготовка к этому турниру идет полным ходом, мы уже получили от регионов предварительные заявки, которые в скором времени будут опубликованы", - заметил Кишкин.

Как сообщает пресс-служба ФТАР, 17 июля заместитель министра спорта России Одес Байсултанов утвердил изменения в положение о проведении межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по тяжелой атлетике на 2020 год, согласно которым чемпионат России пройдет в Грозном с 18 по 23 августа.

"Все участники соревнований получат возможность въехать в республику только при наличии отрицательных результатов теста на COVID-19, который должен быть сдан не позднее 72 часов перед прибытием, - продолжил собеседник ТАСС. - В противном случае их не пустят дальше аэропорта или железнодорожного вокзала, а приехавших личным автотранспортом - не поселят в гостиницу. Такое требование существует сейчас, но нельзя исключать, что с начала августа будет ослабление режима и необходимость наличия справок отменят. Как это произошло, к примеру, в Краснодарском крае".

Чемпионат России в Грозном станет главным отборочным стартом для отечественных тяжелоатлетов на чемпионат Европы, который пройдет в Москве с 31 октября по 8 ноября.