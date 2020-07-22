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Футбол в России

Терюшков: губернатор Московской области поддержал решение "Химок" играть в РПЛ

Ранее клуб обсуждал вариант отказаться от участия в РПЛ по финансовым причинам

МОСКВА, 22 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Решение "Химок" играть в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) было поддержано губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Об этом ТАСС сообщил министр спорта области Роман Терюшков.

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Ранее глава ведомства сообщил ТАСС, что "Химки" сыграют в следующем сезоне в РПЛ.

"Губернатор нас поддерживает в этом отношении, это большое подспорье для нас. У нас есть потенциальный инвестор, это наши подмосковные ребята. Как подпишем спонсорское соглашение, объявим об этом", - сказал Терюшков.

По итогам досрочно завершившегося сезона-2019/20 первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Химки" заняли второе место в турнирной таблице, которое позволило подмосковному клубу выйти в РПЛ. Ранее клуб обсуждал вариант отказаться от участия в РПЛ по финансовым причинам.

В финале Олимп - Кубка России 25 июля в Екатеринбурге "Химки" сыграют с "Зенитом".

Теги
Российский футболВоробьев, Андрей Юрьевич
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