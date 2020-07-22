Якушев: чемпион ОИ-1976 Гусев с юных лет не признавал авторитетов и отдавался хоккею

МОСКВА, 22 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Скончавшийся на 74-м году жизни олимпийский чемпион 1976 года в составе сборной СССР по хоккею защитник Александр Гусев с юных лет не признавал авторитетов, он полностью отдавался игре. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР, председатель совета легенд Ночной хоккейной лиги Александр Якушев.

Гусев скончался 22 июля. Помимо победы на Олимпиаде, он дважды выигрывал чемпионаты мира (1973, 1974), а также становился серебряным (1972) и бронзовым (1977) призером мировых первенств. Также в составе советской сборной он принимал участие в Суперсерии между сборными СССР и Канады 1972 и 1974 годов и в Кубке Канады 1976 года.

"В первую очередь хочется выразить соболезнования родным и близким, - сказал Якушев. - Саша являлся одним из лучших защитников советского хоккея, обладал очень высоким мастерством и с юных лет не признавал никаких авторитетов, весь отдавался игре. Он был сильным и жестким в отборе, но в то же время обладал прекрасным для защитника пасом, владел сильным броском, много забивал. Он обладал всеми качествами, какими должен обладать классный защитник, в обороне он был стервятником".

"Конечно, это очень большая потеря для нас, в нашем клубе "Легенды хоккея СССР", выезжая в регионы, он встречался с молодыми ребятами, передавал им свой опыт, - продолжил председатель совета легенд Ночной хоккейной лиги. - За ветеранов он играл очень долго, только совсем недавно перестал выходить на лед. А когда выходил, это был мастер-класс для молодого поколения. К сожалению, уходит то поколение, которое приносило славу советскому хоккею".

Также собеседник агентства отметил, что в обычной жизни Гусев был честным и добродушным. "Не сказать, чтобы говорливым, но остроумным; у нас были посиделки, он молчит, но если что-то скажет, сразу взрыв смеха, - отметил Якушев. - Ребята в коллективе относились к нему с уважением, любили его. Болельщики также не случайно принимали его с большой любовью, потому что ценили его самоотдачу и человеческие качества".