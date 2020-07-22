"Порту" вручил золотую медаль за победу в чемпионате Португалии бывшему вратарю Касильясу

ТАСС, 22 июля. Испанский голкипер Икер Касильяс, завершивший карьеру в феврале этого года, получил от руководства "Порту" чемпионскую медаль за победу в чемпионате Португалии сезона-2019/20. Об этом Касильяс написал в Instagram.

Касильяс выступал за "Порту" с 2015 года. 1 мая 2019 года голкипер был госпитализирован после сердечного приступа, случившегося во время тренировки "Порту", спустя шесть дней он был выписан из больницы, после чего в официальных встречах не участвовал.

"У меня не хватит слов, чтобы поблагодарить всех моих коллег за вручение этой медали. Конечно, в первую очередь благодарю тренерский штаб. Этот жест с их стороны очень важен для меня", - написал 39-летний Касильяс.

В нынешнем сезоне "Порту" сумел досрочно (за два тура до конца) обеспечить чемпионское звание. Клуб в 29-й раз стал чемпионом Португалии.

До выступления за "Порту" Касильяс 16 лет играл за мадридский "Реал", воспитанником которого является. В составе "Реала" он стал пятикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным обладателем Суперкубка Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка УЕФА, победителем клубного чемпионата мира. Выступая за "Порту", испанец в сезоне-2017/18 стал чемпионом Португалии и выиграл суперкубок страны. В составе сборной Испании Касильяс выиграл чемпионат мира (2010) и дважды стал чемпионом Европы (2008, 2012).