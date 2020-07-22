Тренер "Химок" Юран заявил, что продолжит работу в команде в следующем сезоне

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Главный тренер подмосковного футбольного клуба "Химки" Сергей Юран подтвердил, что продолжит работу в команде в следующем сезоне. Об этом он сообщил ТАСС.

Ранее в среду министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил ТАСС, что "Химки" сыграют в следующем сезоне в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ). Подмосковная команда в финале Олимп - Кубка России встретится с петербургским "Зенитом" 25 июля в Екатеринбурге.

"В течение последних полутора месяцев я был уверен, а потом и знал, что мы однозначно будем играть в РПЛ, поэтому сейчас как груз с плеч упал, - сказал Юран. - Игроки были уже на пределе концентрации. Перед полуфиналом кубка мы знали, что однозначно будем играть в РПЛ. У меня контракт на 2,5 года, все остается в силе".

"Усиление команды будет, поэтому сейчас отыграем финал кубка и переключимся непосредственно на чемпионат. Мы предварительно разговаривали по футболистам, уже есть список игроков, которых "Химки" рассматривают для усиления", - добавил он.

"В силу характера нам недостаточно просто быть в РПЛ. Нельзя ставить задачу, чтобы команда просто не вылетела, это неправильно. Задача в том, чтобы команда уверенно и прочно стояла на ногах", - добавил он.