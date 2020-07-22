Легкоатлет Александров дисквалифицирован на четыре года из-за допинга

ТАСС, 22 июля. Бегун Максим Александров дисквалифицирован Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) на четыре года за употребление допинга. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Дисквалификация 26-летнего спортсмена отсчитывается с 14 августа 2019 года, его результаты, показанные с 27 июля 2019 года, будут аннулированы.

Александров специализировался на средних дистанциях. На чемпионатах России его лучшим результатом является четвертое место в беге на 1500 м.