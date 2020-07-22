Кремлев отметил в Международный день бокса, что этот вид спорта всех объединяет

ТАСС, 22 июля. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев записал поздравительное сообщение в честь Международного дня бокса, отметив, что этот вид спорта всех объединяет. Комментарий Кремлева приводит пресс-служба Федерации бокса России.

Международный день бокса, который проводится 22 июля, в этом году организован в онлайн-формате.

"Дорогие друзья, хочу вас всех поздравить с Международным днем бокса, - сказал Кремлев. - Я хочу вам всем пожелать крепкого здоровья, счастья, удачи, успехов на соревнованиях. Ведь бокс - это не просто спорт, бокс объединяет всех нас, бокс - флагман спорта. Так что занимайтесь боксом".

В течение всего дня на официальной странице Федерации бокса России в социальной сети "ВКонтакте" будет организован показ самых значимых моментов в отечественном боксе за прошедший год, а также будут осуществляться прямые эфиры с участием известных боксеров и спортивных деятелей. Отмечается, что 22 июля будет организован флешмоб, который будет проходить под хештегом #boxingeverywhere - спортсмены будут боксировать с тенью на фоне достопримечательностей своих городов, передавая эстафету атлетам из других государств.