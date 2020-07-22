Президент НОК Эстонии рассчитывает удвоить госфинансирование спорта

ТАЛЛИН, 22 июля. /ТАСС/. Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Эстонии Урмас Сыырумаа, который в июне был переизбран на новый четырехлетний срок, надеется добиться существенного увеличения государственного финансирования спорта. Об этом он заявил в среду ТАСС.

"Я мечтаю в следующие четыре года заложить основы для того, чтобы государственный сектор инвестировал в спорт и [олимпийское] движение вдвое больше денег в год, чем сегодня, во имя здоровья, чувства сплоченности и имиджа страны", - сказал он.

По его словам, за последние четыре года объем финансовых ресурсов, имеющихся в распоряжении НОК Эстонии, увеличился в два раза. "За всю свою карьеру я вложил в спорт около €30 млн, - добавил Сыырумаа. - И моя компания до сих пор является одним из главных спонсоров НОК Эстонии".

Как отметил Сыырумаа, за свою жизнь он занимался несколькими видами спорта, более 25 лет управлял такими организациями, как Эстонский волейбольный союз и Эстонский теннисный союз, с 2001 года является членом исполкома НОК Эстонии.

Президент НОК Эстонии также выступил за продолжение сотрудничества эстонских и российских спортивных организаций. "Сотрудничество [с Россией] работало и будет продолжать работать на уровне как олимпийских комитетов, так и спортивных союзов и федераций", - отметил он.

Как указал Сыырумаа, он разделяет олимпийские идеалы, однако "желание победить любой ценой оставило свой след на этих идеалах".

Поддержка спортсменов в эстонской армии

Национальный олимпийский комитет Эстонии намерен продолжить сотрудничество со спортсменами, которые ранее входили в профессиональную спортивную группу Сил обороны Эстонии. В июне Силы обороны Эстонии объявили о планах закрыть эту спортивную группу.

"Мы будем продолжать сотрудничать с организацией военной службы спортсменов так, чтобы спортсмены могли продолжать тренировки и служить одновременно, - сказал Сыырумаа. - Национальный олимпийский комитет Эстонии найдет решение для спортсменов, которые раньше получали зарплату от Сил обороны Эстонии, и они не пострадают".

Сыырумаа был переизбран 8 июня на пост президента Национального олимпийского комитета Эстонии. За Сыырумаа было отдано 83 голоса, его оппонент Тоомас Тынисте получил 38 голосов. Таким образом, 58-летний Сыырумаа будет возглавлять НОК Эстонии еще четыре года. Он возглавляет организацию с 2016 года.