НОК Эстонии: Олимпиада-80 позволила Таллину стать частью международной спортивной жизни

ТАЛЛИН, 22 июля. /ТАСС/. Соревнования по парусному спорту московских Олимпийских игр - 1980, которые прошли в Таллине, позволили этому городу стать частью международной спортивной жизни. Об этом заявил в среду ТАСС президент Эстонского олимпийского комитета (ЭОК) Урмас Сыырумаа.

"Я был в Таллине [во время Игр] и в связи с выполнением рабочих обязанностей частично видел соревнования с вертолета, - сказал он. - Я чувствовал гордость быть с Эстонией одной частью международной жизни".

"Эстония и в дальнейшем продолжила завоевывать медали в парусном спорте на Олимпийских играх, - сказал президент ЭОК. - Олимпийская регата в Таллине, безусловно, сыграла в этом свою роль".

Он отметил, что парусный спорт по-прежнему пользуется популярностью в Эстонии.

"Эстонцы - морской народ, и это отражено как в профессиональных, так и в народных видах спорта, - заявил Сыырумаа. - Эстонские яхтсмены соревновались во многих Олимпийских играх, мы завоевали несколько медалей в олимпийском парусном спорте. Парусный спорт в открытом море пользуется в народе большой популярностью, и все больше и больше детей также находят путь к парусному спорту".

XXII Олимпийские игры в Москве

Летние Олимпийские игры прошли в Москве с 19 июля по 3 августа 1980 года. Часть соревнований проводилась в других городах Советского Союза - в Таллине стартовали парусные регаты, в Киеве, Ленинграде и Минске состоялись предварительные игры футбольного турнира, в подмосковных Мытищах на стрельбище "Динамо" прошли соревнования по пулевой стрельбе. На них было разыграно 203 комплекта медалей в 21 виде спорта. В соревнованиях приняло участие более 5,2 тыс. спортсменов.

Московская Олимпиада состоялась несмотря на бойкот, инициированный США в связи с вводом в 1979 году советских войск в Афганистан. Более 60 государств бойкотировали Олимпиаду. Команды из Канады, Японии, Китая, ФРГ и Соединенных Штатов так и не приняли участие в Играх. В СССР приехали спортсмены из 81 страны. При этом некоторые участники Игр из-за запрета властей своих стран выступали под олимпийским флагом.

Несмотря на отсутствие на Играх большого числа высококлассных спортсменов из стран, бойкотировавших соревнования, московская Олимпиада оказалась необычайно щедрой на высокие достижения. За 14 дней состязаний было установлено 74 олимпийских, 39 европейских и 36 мировых рекордов. Советская сборная завоевала 195 наград, в том числе 80 золотых, и заняла первое место в неофициальном медальном зачете. Средства массовой информации всего мира широко освещали Олимпиаду-80, включая церемонии открытия и закрытия Игр. Спортивный праздник транслировался для более чем полутора миллиардов человек в 111 странах мира.