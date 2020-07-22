Глава НОК Эстонии: спортсмены с пониманием восприняли перенос Олимпиады в Токио на год

ТАЛЛИН, 22 июля. /ТАСС/. Эстонские спортсмены с пониманием отнеслись к переносу Олимпийских игр в Токио на 2021 год. Об этом заявил в среду ТАСС президент Национального олимпийского комитета (НОК) Эстонии Урмас Сыырумаа.

"Спортсмены отнеслись с пониманием к решению отложить Олимпиаду на один год и продолжат тренировки, - сказал он. - При подготовке к Олимпийским играм как спортсменов, так и тренеров, поддерживает обширная программа НОК Эстонии, для спортсменов и тренеров никаких изменений не будет".

Как отметил Сыырумаа, наибольшие надежды на медали на Олимпиаде в Токио Эстония связывает с легкой атлетикой и борьбой.

"Наши главные надежды сейчас связаны с легкой атлетикой и борьбой, - добавил президент НОК Эстонии. - Мы также надеемся, что эстонские гребцы и фехтовальщики, которые являются одними из лучших в мире, пробьются на летние Олимпийские игры. У нас также есть очень сильные велогонщики и теннисисты".

На зимних Играх Эстония, по словам Сыырумаа, надеется на такие дисциплины, как фристайл и керлинг, а также подрастающее поколение спортсменов в других видах. "Спорт является краеугольным камнем физического и духовного здоровья человека, и успех на международном уровне важен для формирования имиджа страны", - добавил он.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" будет сохранено.