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Мировой футбол

СМИ: бывший тренер ФК "Динамо" Дан Петреску заразился коронавирусом

В настоящий момент Петреску возглавляет румынский ЧФР

ТАСС, 22 июля. Тест на коронавирус главного тренера румынского футбольного клуба ЧФР Дана Петреску дал положительный результат. Об этом сообщает румынское издание Adevarul.

По данным издания, помимо 52-летнего Петреску случаи заражения коронавирусом выявлены еще у нескольких представителей команды. Отмечается, что все члены румынского клуба в данный момент находятся в изоляции.

Петреску возглавил ЧФР в марте 2019 года, его действующий контракт рассчитан до июня 2022 года. Ранее румынский специалист работал в "Гуйчжоу" (Китай), "Аль-Насре" (ОАЭ), краснодарской "Кубани" и московском "Динамо", "Аль-Араби" (Катар), "Висле" (Польша), а также в румынских клубах "Тыргу-Муреш", "Унирия", "Спортул", "Рапид" и "Национал".

Чемпионат Румынии проводится в два этапа, в первом 14 команд проводят двухкруговой турнир, по итогам которого первая шестерка продолжает соревноваться за медали чемпионата, а остальные команды борются за сохранение прописки в высшем дивизионе. ЧФР сумел попасть в группу, сражающуюся за чемпионский титул. После семи игр второго этапа чемпионата Румынии подопечные Петреску занимают второе место, отставая на четыре очка от клуба "КСУ Крайова", но при этом у ЧФР есть одна игра в запасе.

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