Ежегодные соревнования по триатлону Ironman на Гавайях не состоятся впервые в истории

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Ежегодные международные соревнования по триатлону Ironman, которые традиционно проходят в американском штате Гавайи, впервые в истории не состоятся из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Изначально соревнования планировалось провести с 10 октября, но из-за пандемии было принято решение отложить старт до 6 февраля 2021 года. Однако позднее организаторы объявили, что соревнования отменены окончательно.

"Основываясь на тщательном изучении различной информации, - ситуации с пандемией в мире, возможности пересечения границ между странами и прочими ограничениями на поездки, возможностями для квалификации спортсменов, проведением действительно конкурентоспособного чемпионата мира и нашим стремлением предоставить спортсменам и принимающей стороне как можно больше времени на подготовку - мы пришли к печальному выводу, что соревнования Ironman, отложенные до 6 февраля 2021 года, не состоятся. Несмотря на то, что мы разочарованы тем, что впервые в нашей 43-летней истории соревнования не будут организованы, мы сразу же переключили наше внимание на проведение будущих турниров. Ironman вернется 9 октября 2021 года", - говорится в сообщении.

В программу Ironman входят плавание на открытой воде (3,86 км), велогонка (180,25 км) и марафон (42,2 км).