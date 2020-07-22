Международная федерация самбо планирует провести ЧЕ в Екатеринбурге в конце ноября

ТАСС, 22 июля. Проведение чемпионата Европы по самбо в Екатеринбурге планируется с 27 по 29 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации самбо (FIAS).

Изначально первенство Европы должно было пройти в период с 21 по 25 мая, однако турнир был перенесен на сентябрь из-за пандемии коронавируса. Теперь FIAS намерена провести чемпионат Европы в ноябре, чтобы дождаться нормализации ситуации с коронавирусом.

"Никто не знает, как будет развиваться ситуация с распространением коронавируса в будущем, поэтому организаторам соревнований очень сложно что-то планировать. Кто-то переносит турниры на другие даты, кому-то приходится их вовсе отменять. Конечно, мы все понимаем важность состязаний для самбистов, однако здоровье спортсменов и всех участников соревнований все же важнее", - заявил президент FIAS Василий Шестаков.

Также FIAS в связи с пандемией отказалась проводить в 2020 году чемпионат мира по самбо среди кадетов, чемпионат Азии, Открытый Кубок Европы и четыре турнира в России.

Чемпионат Европы по самбо проходит каждый год, в прошлом году турнир принимал испанский Хихон.