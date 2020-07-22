Где твои "Крылья"? "Химки" все же решили играть в РПЛ

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Министр спорта Московской области Роман Терюшков в среду заявил ТАСС о том, что футбольный клуб "Химки" в сезоне-2020/21 выступит в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ).
Команда по итогам досрочно завершившегося из-за пандемии коронавируса сезона-2019/20 Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) заняла второе место в турнирной таблице, которое позволяет пойти на повышение в классе. Несмотря на это, "Химки" до последнего времени намеревались отказаться от выхода в РПЛ из-за отсутствия должного финансирования. Решение все же подняться в высший дивизион ставит крест на надеждах самарских "Крыльев Советов" остаться в элите, несмотря на итоговое 15-е место в таблице по итогам сезона.
"Играем в РПЛ, ребята заслужили, - сказал ТАСС Терюшков. - Команда достойно играет в ФНЛ и Кубке России (19 июля "Химки" обыграли "Урал" и вышли в финал Олимп - Кубка России, где 25 июля сыграют с "Зенитом" - прим. ТАСС), поэтому она должна проявить себя и в премьер-лиге. В тренерском штабе тоже молодцы, отработали".
Региональный министр спорта отметил, что решение "Химок" играть в РПЛ было поддержано губернатором Московской области Андреем Воробьевым. "Губернатор нас поддерживает в этом отношении, это большое подспорье для нас, - заявил он. - У нас есть потенциальный инвестор, это наши подмосковные ребята. Как подпишем спонсорское соглашение, объявим об этом".
При этом "Химки" обсуждали возможность отказа от выхода в премьер-лигу еще в январе, когда команда занимала третье место в турнирной таблице ФНЛ. Тогда генеральный директор подмосковного клуба Василий Иванов сообщил ТАСС о том, что у команды меняется вектор развития, в связи с чем будет сделана ставка на воспитанников подмосковного футбола. Он также отметил, что "Химкам" пока рано бороться за выход в РПЛ, потому что клуб не смог найти хорошего спонсора. После смены вектора развития клуба пост главного тренера покинул Андрей Талалаев, ему на смену пришел Сергей Юран.
С новым главным тренером команда успела провести два матча в ФНЛ, обыграв "Томь" (3:0) и сыграв вничью с "Нефтехимиком" (2:2). Благодаря этим результатам и осечкам конкурентов к вызванной пандемией паузе "Химки" подошли, занимая второе место. Затем руководство лиги приняло решение досрочно завершить сезон-2019/20, а исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил его.
В среду после заявления Терюшкова Российская премьер-лига подтвердила ТАСС получение документов от "Химок" для выступления в элите российского футбола в сезоне-2020/21. "23 июля на общем собрании в соответствии с регламентом мы подведем итоги прошедшего чемпионата и рассмотрим вопрос о принятии новых членов РПЛ на будущий сезон", - пояснили в пресс-службе лиги.
Решение "Химок" ударило по их бывшему тренеру
Андрей Талалаев покинул подмосковный клуб, поскольку хотел работать в премьер-лиге. В конце июня он получил приглашение возглавить "Крылья Советов", которые договорились о расторжении контракта с черногорским специалистом Миодрагом Божовичем. В пяти матчах с новой командой, которая на момент его прихода занимала 16-е место в турнирной таблице, он набрал 6 очков из 15 возможных.
Перед 30-м туром самарцы располагались на 15-й строке, набрав 28 очков. Их игра против "Сочи" была отменена из-за вспышки коронавируса в команде соперника. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС на ближайшем заседании присудит "Крыльям Советов" техническую победу над командой из Краснодарского края. В таком случае в активе самарцев будет 31 очко, столько же у "Тамбова", который в Москве вечером в среду сыграет с ЦСКА. Вне зависимости от того, как завершится эта игра, команда Талалаева не сможет покинуть зону вылета в ФНЛ, поскольку по результатам личных встреч тамбовчане будут располагаться выше при равенстве очков.
Таким образом, "Химки" своим решением еще до начала матчей 30-го тура РПЛ предопределили судьбу "Крыльев Советов" на сезон-2020/21. Самарцы вместе с "Оренбургом" следующий футбольный год проведут в ФНЛ.