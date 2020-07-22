Где твои "Крылья"? "Химки" все же решили играть в РПЛ

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Министр спорта Московской области Роман Терюшков в среду заявил ТАСС о том, что футбольный клуб "Химки" в сезоне-2020/21 выступит в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ).

Команда по итогам досрочно завершившегося из-за пандемии коронавируса сезона-2019/20 Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) заняла второе место в турнирной таблице, которое позволяет пойти на повышение в классе. Несмотря на это, "Химки" до последнего времени намеревались отказаться от выхода в РПЛ из-за отсутствия должного финансирования. Решение все же подняться в высший дивизион ставит крест на надеждах самарских "Крыльев Советов" остаться в элите, несмотря на итоговое 15-е место в таблице по итогам сезона.

"Играем в РПЛ, ребята заслужили, - сказал ТАСС Терюшков. - Команда достойно играет в ФНЛ и Кубке России (19 июля "Химки" обыграли "Урал" и вышли в финал Олимп - Кубка России, где 25 июля сыграют с "Зенитом" - прим. ТАСС), поэтому она должна проявить себя и в премьер-лиге. В тренерском штабе тоже молодцы, отработали".

Региональный министр спорта отметил, что решение "Химок" играть в РПЛ было поддержано губернатором Московской области Андреем Воробьевым. "Губернатор нас поддерживает в этом отношении, это большое подспорье для нас, - заявил он. - У нас есть потенциальный инвестор, это наши подмосковные ребята. Как подпишем спонсорское соглашение, объявим об этом".