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Футбол в России

КДК РФС получил возможность оценки целесообразности штрафов за неявку команд на матчи

Ранее КДК в случае неявки на матч команды накладывал штраф при любых обстоятельствах

ТАСС, 22 июля. Бюро исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) приняло изменения в дисциплинарном регламенте в отношении штрафов в случае неявки команды на игру. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Согласно изменениям, Контрольно-дисциплинарный комитет РФС сможет оценивать причины неявки для применения или неприменения штрафа к пропустившему игру клубу. Ранее КДК РФС в случае неявки на матч команды накладывал штраф при любых обстоятельствах.

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"Изменения в статью 86 дисциплинарного регламента РФС связаны с необходимостью установления возможности, а не обязанности КДК РФС применять штраф во всех случаях неявки команды на матч. В соответствии с новой редакцией вышеупомянутой статьи КДК РФС сможет оценивать причины такой неявки (например, в случае отсутствия возможности команды принять участие в матче достаточным количеством футболистов в связи с их временной нетрудоспособностью) для цели применения или неприменения штрафа к виновному клубу", - говорится в сообщении.

Во вторник КДК РФС присудил "Сочи" техническое поражение в матче 29-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против "Тамбова" со счетом 0:3 в связи с обнаружением коронавирусной инфекции у игроков, также на клуб был наложен условный штраф в размере 1,5 млн рублей.

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Российский футбол
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