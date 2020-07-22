КДК РФС получил возможность оценки целесообразности штрафов за неявку команд на матчи

ТАСС, 22 июля. Бюро исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) приняло изменения в дисциплинарном регламенте в отношении штрафов в случае неявки команды на игру. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Согласно изменениям, Контрольно-дисциплинарный комитет РФС сможет оценивать причины неявки для применения или неприменения штрафа к пропустившему игру клубу. Ранее КДК РФС в случае неявки на матч команды накладывал штраф при любых обстоятельствах.