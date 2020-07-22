Футболисты ЦСКА Магнуссон и Сигурдссон изолированы из-за подозрения на коронавирус

"По итогам тестирования анализы двух игроков - Хёрдура Магнуссона и Арнора Сигурдссона - были признаны сомнительными, - говорится в сообщении. - Они изолированы от команды, находятся под наблюдением врачей и в ближайшее время пройдут еще несколько тестов".

ТАСС, 22 июля. Исландские игроки московского футбольного клуба ЦСКА Хёрдур Магнуссон и Арнор Сигурдссон были изолированы от команды из-за возможного заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Остальные представители клуба повторно прошли тестирование, результаты не выявили заражений. ЦСКА уведомил о ситуации Роспотребнадзор и Российскую премьер-лигу (РПЛ) и провел необходимые профилактические мероприятия. При этом отмечается, что ЦСКА примет участие в матче 30-го тура РПЛ против "Тамбова". Все матчи заключительного тура чемпионата пройдут в среду, начало - 19:00 мск.

По итогам 29 матчей армейцы с 47 очками в активе занимают четвертое место в таблице, отставание от идущего третьим "Краснодара" составляет 2 очка.