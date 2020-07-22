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ММА

Исмаилов заявил, что не боится Александра Емельяненко перед боем

Поединок пройдет 24 июля в Сочи

СОЧИ, 22 июля. /ТАСС/. Российский боец Магомед Исмаилов не испытывает страх перед соотечественником Александром Емельяненко в преддверии поединка в организации Absolute Championship Akhmat (ACA). Об этом Исмаилов заявил ТАСС.

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"У меня и нервов, и мандража понемножку. Если мандража не будет, то люди не увидят того Магомеда Исмаилова в клетке. Я не боюсь [Емельяненко], но волнение будет присутствовать за два часа до боя", - сказал Исмаилов.

Бой Исмаилов - Емельяненко пройдет 24 июля в Сочи без зрителей. Изначально поединок должен был состояться весной в Москве, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

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