Кремлев заявил, что Гассиев проведет бой до конца года

"Хотелось бы увидеть бой Мурата Гассиева в этом году, сейчас он активно готовится, чтобы до нового года прошел его бой, - сказал Кремлев. - У него идет восстановительный процесс. Я мечтаю, чтобы был матч-реванш Мурата, потому что не надо оправдываться, я верю в него и в то, что он выиграет за счет своей мощи, упорства и железного удара".

Гассиев уступил украинцу Александру Усику в июле 2018 года. С тех пор россиянин не выходил на ринг из-за травм, а также проблем с организацией тренировочного лагеря. Он должен дебютировать в супертяжелом весе в 2020 году.