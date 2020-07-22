Биатлонистки сборной России проведут второй тренировочный сбор в Сочи

МОСКВА, 22 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Основа и резерв женской сборной России по биатлону второй предсезонный учебно-тренировочный сбор проведут в Сочи в условиях среднегорья. Об этом ТАСС сообщил старший тренер национальной команды Михаил Шашилов.

Первый предсезонный сбор основной женской команды прошел в июле в Ижевске, резервной - в соседнем Чайковском (Пермский край).

"1 августа выезжаем на сбор в Сочи, который продлится до 26-го числа, - сказал Шашилов. - Резервная команда проведет сбор там же".

Первый сбор в составе основной команды провели Светлана Миронова, Тамара Воронина, Анастасия Шевченко, Ирина Казакевич, Екатерина Глазырина, Виктория Сливко и Валерия Васнецова.