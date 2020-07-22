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Зимние олимпийские виды спорта

Тарасова сообщила, что у Медведевой готовы обе программы

Спортсменка тренируется в Москве на катке ЦСКА
Татьяна Тарасова Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Татьяна Тарасова
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Обе программы серебряного призера Олимпиады в Пхёнчхане россиянки Евгении Медведевой готовы, в настоящий момент спортсменка оттачивает короткую. Об этом ТАСС сообщила тренер Татьяна Тарасова, которая помогает фигуристке в России.

"Стараемся, работаем, но пока рано какие-то итоги подводить, - сказала Тарасова. - Я просто помогаю ей с программами, хожу на одну тренировку в день и хожу с удовольствием. Обе программы готовы, сейчас оттачиваем короткую. Женя восстановила все, что она делала до этого".

Медведева тренируется в Москве на катке ЦСКА, с ней работает заслуженный тренер России Елена Буянова. Тарасова работает консультантом в ЦСКА. Тренером спортсменки является канадский специалист Брайан Орсер, до открытия границ спортсменка будет тренироваться в Москве. 30 июня генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил ТАСС, что Медведева вернулась в Россию из Японии, ее тесты на коронавирус дали отрицательный результат, она пребывала на карантине. Спортсменка находилась в Японии с начала апреля, куда прилетела для участия в шоу, отмененного впоследствии из-за пандемии коронавируса.

Теги
Тарасова, Татьяна АнатольевнаМедведева, Евгения АрмановнаЗимние олимпийские виды спорта
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