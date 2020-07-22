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Зимние олимпийские виды спорта

Тарасова: Медведева проводит тренировки с Орсером в онлайн-режиме

Фигуристка сейчас тренируется в Москве на катке ЦСКА
Татьяна Тарасова Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Татьяна Тарасова
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпиады в Пхёнчхане россиянка Евгения Медведева работает со своим канадским тренером Брайаном Орсером в режиме онлайн. Об этом ТАСС сообщила тренер Татьяна Тарасова, которая помогает фигуристке в России.

"Брайан вчера проводил тренировку с Женей, они тренировались в онлайн, - сообщила Тарасова. - Они проработали 45 минут - Женя делала прыжки и все, что надо".

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Тарасова сообщила, что у Медведевой готовы обе программы

Ранее Тарасова сообщила ТАСС, что обе программы фигуристки (короткая и произвольная) готовы, в настоящее время она оттачивает короткую программу.

Медведева тренируется в Москве на катке ЦСКА, с ней работает заслуженный тренер России Елена Буянова. Тарасова работает консультантом в ЦСКА. Тренером спортсменки является Орсер, до открытия границ спортсменка будет тренироваться в Москве.

30 июня генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил ТАСС, что Медведева вернулась в Россию из Японии, ее тесты на коронавирус дали отрицательный результат, она пребывала на карантине. Спортсменка находилась в Японии с начала апреля, куда прилетела для участия в шоу, отмененного впоследствии из-за пандемии коронавируса.

Теги
Тарасова, Татьяна АнатольевнаМедведева, Евгения АрмановнаЗимние олимпийские виды спорта
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