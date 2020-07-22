Тарасова: Медведева проводит тренировки с Орсером в онлайн-режиме

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпиады в Пхёнчхане россиянка Евгения Медведева работает со своим канадским тренером Брайаном Орсером в режиме онлайн. Об этом ТАСС сообщила тренер Татьяна Тарасова, которая помогает фигуристке в России.
"Брайан вчера проводил тренировку с Женей, они тренировались в онлайн, - сообщила Тарасова. - Они проработали 45 минут - Женя делала прыжки и все, что надо".
Ранее Тарасова сообщила ТАСС, что обе программы фигуристки (короткая и произвольная) готовы, в настоящее время она оттачивает короткую программу.
Медведева тренируется в Москве на катке ЦСКА, с ней работает заслуженный тренер России Елена Буянова. Тарасова работает консультантом в ЦСКА. Тренером спортсменки является Орсер, до открытия границ спортсменка будет тренироваться в Москве.
30 июня генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил ТАСС, что Медведева вернулась в Россию из Японии, ее тесты на коронавирус дали отрицательный результат, она пребывала на карантине. Спортсменка находилась в Японии с начала апреля, куда прилетела для участия в шоу, отмененного впоследствии из-за пандемии коронавируса.