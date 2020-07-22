Тарасова: Медведева проводит тренировки с Орсером в онлайн-режиме

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпиады в Пхёнчхане россиянка Евгения Медведева работает со своим канадским тренером Брайаном Орсером в режиме онлайн. Об этом ТАСС сообщила тренер Татьяна Тарасова, которая помогает фигуристке в России.

"Брайан вчера проводил тренировку с Женей, они тренировались в онлайн, - сообщила Тарасова. - Они проработали 45 минут - Женя делала прыжки и все, что надо".